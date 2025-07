Netflix räumt im Juli mächtig auf: Diese Titel fliegen raus

Netflix räumt im Juli ordentlich auf und verabschiedet sich von einigen beliebten Filmen und Serien. Unter anderem wird die historische Zombie-Serie "Kingdom" ab dem 29. Juli von dem Streaming-Giganten entfernt – doch Fans haben noch bis Ende des Monats Zeit, die Geschichte um Kronprinz Chang zu genießen. Bereits deutlich früher in diesem Monat müssen sich die Zuschauer vom Serien-Hit Vampire Diaries mit Ian Somerhalder (46) und Nina Dobrev (36) verabschieden – am 16. Juli flog die Show aus dem Programm. Auch von "RuPaul's Drag Race: Untucked!" muss Abschied genommen werden. Unter anderem sortiert Netflix auch "Qin Empire: Alliance", "She Would Never Know" oder "Der Geschmack der Margeriten" aus.

Auch bei den Filmen hat Netflix aufgeräumt: So sind seit dem 4. Juli die Teile eins bis fünf des Horror-Klassikers "Final Destination" nicht mehr verfügbar. Auch "Ghostbusters: Frozen Empire" kann nicht mehr geschaut werden, ebenso wie der indische Thriller "Drishyam" oder der Horrorfilm "Legion" mit Marvel-Star Paul Bettany (54). Die Hintergründe für die Löschung der Filme und Serien variieren. Oft liegen Lizenzvereinbarungen zugrunde, die auslaufen und nicht verlängert werden. Besonders bei internationalen Produktionen trifft dies zu. Mit den Änderungen möchte der Streamingdienst jedoch Platz für neue Inhalte schaffen.

In der Vergangenheit hatte Netflix immer wieder erfolgreiche Produktionen abgesetzt oder aus dem Programm geworfen. Das zeigte sich auch in der ersten Jahreshälfte, als gleich mehrere erfolgreiche Serien trotz hoher Abrufzahlen eingestellt wurden. "The Residence" mit Uzo Aduba (44) und "Pulse" mit Willa Fitzgerald (34) etwa waren Fanlieblinge, schafften es jedoch nicht, fortgeführt zu werden. Die genauen Hintergründe für diese Entscheidungen sind nicht bekannt. Jedoch ist anzunehmen, dass einige der Produktionen schlichtweg zu teuer waren.

ActionPress Paul Wesley, Nina Dobrev und Ian Somerhalder in ihren Rollen bei "The Vampire Diaries"

Getty Images Filmplakate von "Final Destination", 2009

Getty Images Uzo Aduba bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles

