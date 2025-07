Krise: Alexander Zverev kämpft mit harten Rückschlägen

Ein unerwarteter Rückschlag für Alexander Zverev (28): Die Zusammenarbeit mit Toni Nadal in der renommierten Nadal-Akademie auf Mallorca endet nun schneller als geplant. Trotz intensiver Einheiten mit dem prominenten Coach und Onkel von Rafael Nadal wird es wohl keine dauerhafte Kooperation geben. Laut Sport Bild fehlt Toni Nadal die Zeit für eine feste Trainerrolle und seine zahlreichen Verpflichtungen als Redner und Turnierdirektor lassen wohl keinen Spielraum. Alexander wird daher weiterhin auf das Training mit seinem Vater setzen. Bereits am 27. Juli wartet die nächste Bewährungsprobe beim Masters-Turnier in Toronto.

Auch privat steht der 28-Jährige unter Druck. Gerüchte um eine mögliche Beziehungskrise mit Sophia Thomalla (35) machen die Runde. Die Moderatorin hatte Alexander bislang stets unterstützt, teils sogar ihre eigenen Pläne zurückgestellt. Doch seine jüngsten Aussagen über mögliche Therapiepläne nähren laut oe24 Zweifel daran, wie gefestigt die Beziehung in dieser herausfordernden Phase tatsächlich ist. Mit dem belastenden Aus bei Wimbledon und dem damit verbundenen frühen Turnierende könnte sich der Druck nicht nur beruflich, sondern auch privat weiter aufgebaut haben.

Alexander blickt auf Monate voller Herausforderungen zurück. Er sprach zuvor offen über mentale Herausforderungen, die ihn wiederholt zurückwarfen. Sophia, die ihm bisher immer zur Seite stand, hat sich zu den aktuellen Entwicklungen bislang nicht geäußert. Ob sie auch diese schwierige Phase gemeinsam durchstehen, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev, Australian Open 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev nach seiner Niederlage gegen Daniil Medvedev

Anzeige Anzeige