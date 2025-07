Fans nicht begeistert: Harry Styles bringt Sexspielzeug raus

Harry Styles (31) hat seine Fans mit einer überraschenden Ankündigung in Aufregung versetzt. Am Dienstag veröffentlichte der Sänger eine seltene Instagram-Story, in der er offenbar eine neue Produktlinie seiner Lifestyle-Marke Pleasing andeutet. Statt der von vielen Fans nach über drei Jahren sehnsüchtig erwarteten Neuigkeiten zur Musik enthielt der Clip subtile Hinweise auf eine Kollektion im Bereich sexuelle Wellness. Die kryptische Bildunterschrift lautete: "Für alle, die zu Hause spielen." Das kurze Video zeigte mysteriöse Elemente wie Morsezeichen und eine sichtlich erstaunte Frau.

Die Reaktionen auf die mögliche Markterweiterung sind gemischt. Während einige Fans von Harrys Idee begeistert sind, bringen andere lautstark ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck, wie sehnsüchtig sie auf neue Musik gewartet haben. "Ich kann es kaum erwarten, den Harry-Styles-Vibrator zu benutzen, der im Rhythmus von 'Watermelon Sugar' vibriert", schreibt beispielsweise ein Nutzer auf X. Andere zeigen sich hingegen enttäuscht: "Harry? Ich dachte, wir bekommen eine Ankündigung fürs neue Album." Ein weiterer User betont: "Tja, Harry schenkt uns erst mal Sexspielzeug, bevor das verdammte Album kommt."

Der "As It Was"-Interpret gründete Pleasing im Jahr 2021 mit einem Fokus auf Schönheit und Lifestyle. Damals brachte er Nagellack, Hautpflegeprodukte und Kleidung auf den Markt. Harry ist bekannt für seinen unerschrockenen Stil und seine Offenheit für Individualität – Werte, die Pleasing widerspiegelt. Abseits seiner geschäftlichen Aktivitäten machen sich viele Fans zunehmend Sorgen über die lange Musikpause des Sängers. Nach dem Erfolg seines Albums "Harry’s House" und einer ausverkauften Welttournee im Jahr 2023 warten sie sehnsüchtig auf neue Veröffentlichungen. Doch es könnte Hoffnung geben: Laut The Sun soll der 31-Jährige bereits im vergangenen Jahr heimlich an neuer Musik gearbeitet haben.

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles auf einem Event in L.A. im Dezember 2019