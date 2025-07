Musikkollege Alice Cooper widmet Konzert Ozzy Osbourne (†76)

Der plötzliche Tod von Ozzy Osbourne (✝76) versetzt die Musikwelt in tiefe Trauer. Weltweit nehmen Fans und Kollegen Abschied von der Rocklegende – so auch Alice Cooper (77) und seine Band. Die Gruppe erfuhr nur wenige Minuten vor einem Auftritt in Cardiff, Wales – etwa zwei Stunden von Ozzys Geburtsort entfernt – von dem Tod des Black-Sabbath-Stars. Sofort schien ihnen klar gewesen zu sein: Dieses Konzert werden sie dem verstorbenen Sänger widmen. Auf Instagram teilt Alice nun ein emotionales Zitat, das er kurzerhand für seine Radiosendung aufnahm, bevor er an diesem Abend auf die Bühne ging: "Wir wissen alle, dass die Zeit uns Rocker einholen wird, aber wenn die Giganten fallen, ist es wirklich schwer, das zu akzeptieren. [...] Ozzy, deine Platten und deine Musik, die Legende und den Humor im Rockbusiness, alles, was du mitgebracht hast, wird für immer weiterleben. Wir werden dich vermissen, Mann."

Auch nach seiner Show richtete der "Poison"-Interpret rührende Worte über Ozzy an sein Publikum. Seine Ansprache machte deutlich, wie persönlich ihn der Verlust der Rockwelt trifft. "Die ganze Welt trauert heute Abend um Ozzy. Im Laufe seiner Karriere erwarb er sich als unübertrefflicher Showman und kulturelle Ikone großen Respekt unter seinesgleichen und bei den Fans weltweit", betont er und erinnert sich: "Ich habe Ozzy immer als eine Mischung aus dem Prinzen der Finsternis, wie ihn seine Fans nannten, und dem Hofnarren gesehen. Das war auch die Seite, die seine Familie und Freunde sahen." Weiter bezeichnet er ihn als eine "Rock'n'Roll-Legende" und richtet auch rührende Worte direkt an die Familie des "Children of the Grave"-Interpreten: "Sharon, Jack, Kelly, Aimee und der Rest der Ozzy-Brut – unsere Gebete sind heute Abend bei euch. Ein gigantischer Felsbrocken ist abgestürzt, aber der Fels wird weiterrollen. Ruhe in Frieden, Ozzy, wir sehen dich auf der anderen Seite."

Der Tod des 76-Jährigen wurde am Dienstag, den 22. Juli, von seiner Familie bestätigt. "Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist", hieß es in einem Statement gegenüber The Sun. Der ehemalige Leadsänger der Band Black Sabbath verstarb im Kreise seiner Familie – gerade mal 17 Tage, nachdem er in Birmingham sein letztes Konzert gegeben hatte. Der Heavy-Metal-Star kämpfte in den letzten Jahren seines Lebens mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Bei seinem Abschlusskonzert, das von Fans und Weggefährten euphorisch gefeiert wurde, musste er sogar auf einem Thron performen, da seine Mobilität bereits stark eingeschränkt war. Dennoch gelang es ihm, die Bühne mit Leidenschaft ein letztes Mal zu rocken, wobei er von seinen Bandkollegen der Originalbesetzung unterstützt wurde.

Collage: Getty Images, Getty Images Alice Cooper und Ozzy Osbourne, Rockstars

Getty Images Jack, Kelly, Sharon, und Ozzy Osbourne im Jahr 2002

