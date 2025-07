Für Maria hat BATN-Darius bei Ausraster Grenze überschritten

In der vergangenen Folge von Beauty & The Nerd flogen die Fetzen – doch anders als bisher stritten sich eine Beauty und ein Nerd. Nach einer miserabel verlaufenen Challenge fehlte es Darius bei seiner Teampartnerin Maria Bell an Empathie. Der Reality-TV-Neuling bezeichnete sie anschließend unter anderem als "narzisstische, paranoide Schnapsdrossel". Das ging Maria zu weit. Wie sie gegenüber Promiflash betont, sei dabei "eine Grenze überschritten" worden. Doch obwohl ihr die Worte ihres Mitstreiters sichtlich sauer aufgestoßen sind, blieb sie ruhig. "Trotzdem war es mir wichtig, nicht impulsiv zu reagieren, sondern erst mal durchzuatmen, mich zurückzuziehen und zu reflektieren", erklärt sie ihr Handeln. Es sei ihr wichtig gewesen, Ruhe zu bewahren "und nicht aus einer verletzten Emotion heraus zu handeln."

Dass Maria im Streit derart ruhig vorgehen kann, wird den einen oder anderen Zuschauer womöglich überrascht haben – so werden die Beautys bei Streitereien untereinander doch sehr schnell laut und aufbrausend. "Mit einer anderen Beauty wäre ich vermutlich direkter geworden – da hätte es schneller geknallt", muss auch die ehemalige Big Brother-Kandidatin zugeben. "Aber bei Darius war die Dynamik eine andere. Ich habe bewusst entschieden, nicht auf dieselbe Frequenz runterzugehen. Er war mein Teampartner, und auch wenn ich enttäuscht war, wollte ich das nicht eskalieren lassen", fügt sie gewissenhaft hinzu und betont: "Ich habe mir gedacht: Manchmal ist Stärke nicht laut, sondern leise."

Auch Darius hatte mittlerweile Zeit, um sein Verhalten bei den "Beauty & The Nerd"-Dreharbeiten zu reflektieren. "Der Wortlaut war nicht sonderlich einfühlsam von mir", gibt er gegenüber Promiflash zu verstehen. Auch Beauty Elsa Latifaj warf er einige Dinge an den Kopf, die sie ziemlich auf die Palme brachten. Doch das scheint nur eine Reaktion aus dem Affekt gewesen zu sein. "Elsa ist eine Person, welche sehr gerne andere Leute verteidigt. Dementsprechend ist sie im Versuch, Maria zu verteidigen, versehentlich in die 'Schusslinie' getreten. Es gab auch mehrere Missverständnisse, wie es bei solchen Situationen üblich ist", erklärt er. Beide sollen sich aber noch vor Ort beieinander entschuldigt und "noch in der Villa positiv miteinander ausgesprochen" haben, versichert er.

Joyn / Benjamin Kis, Joyn / Benjamin Kis Collage: Maria und Darius, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Instagram / mariabell_official Maria Bell, Realitystar

Instagram / darius_khalili Darius, "Beauty & The Nerd"-Kandidat 2025

