Neuer Trailer: Wird "Tron: Ares" der Sci-Fi-Film des Jahres?

Die Filmreihe "Tron" genießt unter Science-Fiction-Fans Kultstatus. 15 Jahre nach dem letzten Teil erscheint dieses Jahr ein neuer Nachfolger mit dem Titel "Tron: Ares". Nun veröffentlicht Disney endlich einen neuen, langen Trailer. Was hier bereits klar ist: "Tron: Ares" wird ein bildgewaltiges Spektakel. Zum ersten Mal spielt die Haupthandlung nicht auf dem virtuellen Raster, sondern hauptsächlich in der Realität. Im Mittelpunkt steht Ares (Jared Leto, 53), eine menschgewordene KI, ein Programm, das sich in der Realität zurechtfinden muss. Geschaffen wurde er von dem Tech-Unternehmer Julian Dillinger (Evan Peters, 38), der sich vorstellt, mit solchen digitalen Supersoldaten das Militär und die Security-Branche zu revolutionieren. Jedoch ist Ares ein Prototyp – er weist Fehler und einen starken eigenen Willen auf.

Bekannte Elemente aus dem ersten "Tron" von 1982 und dem Nachfolger "Tron: Legacy" von 2010 werden allerdings wieder zurückkehren. Der Trailer zeigt bereits die von den Fans geliebten Rastermotorräder, genannt Lichträder, und Diskuskämpfe. Auch gibt es ein Wiedersehen mit Jeff Bridges (75), der bereits in den ersten beiden Filmen die Hauptrolle spielte. Regisseur Joachim Rønning versprach den Fans aber nicht nur geballte Action, sondern auch mehr Gefühl. "Emotionen werden immer etwas sein, das ich anstrebe, und dieser Film wird emotionaler sein, etwas, das meiner Meinung nach in den vorherigen 'Tron'-Filmen nicht so stark zum Ausdruck kam", meinte der Norweger im Gespräch mit Deadline.

Auch wenn die ersten beiden "Tron"-Filme in den Kritiken eher mittelmäßig abschnitten und auch in den Einnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben, geben die Fans offenbar die Hoffnung auf ein erfolgreiches Sequel nicht auf. Entsprechend groß sind die Erwartungen an "Tron: Ares". Der Trailer überzeugt die eingefleischte Fangemeinde aber schon mal. "Ästhetisch und cool, auch die anderen beiden zähle ich zu meinen Lieblingsfilmen. Ich bin schon sehr gespannt", meint ein User in den YouTube-Kommentaren. Besonders überzeugend scheint aber vor allem der Soundtrack zu sein, der bisher unter anderem aus Nine Inch Nails besteht: "Der Soundtrack klingt jetzt schon phänomenal. Los gehts!"

Disney Szene aus "Tron: Ares", 2025

Getty Images Jared Leto, Sänger

Getty Images Jeff Bridges bei den CMAs in Nashville 2024

