"Aquaman": So reagiert das Netz auf Trisha Paytas' Babynamen

Trisha Paytas (37) begrüßte vor wenigen Tagen ihren Sohn auf der Welt. Auch für ihn überlegte sie sich nach ihren Kindern Malibu Barbie und Elvis einen ganz besonderen Namen: Der Kleine hört auf den Namen Aquaman – kein Scherz. Die Fans mussten sich vermutlich erst mal die Augen reiben, zumindest wenn man nach ihren Reaktionen geht. "Ich weiß, dass Trish schon ein paar ziemlich abgefahrene Namen hat, aber Aquaman hat mich echt schockiert – darauf war ich nicht vorbereitet. Aber okay, Slay, Diva!", erklärt ein User unter dem YouTube-Video von JUST TRISH PODCAST.

Andere fragen sich hingegen, wie Aquaman selbst auf seinen Namen reagiert, wenn er mal erwachsen ist. "Stell dir vor, er wird erwachsen und arbeitet in einem Bürojob. 'Hallo, mein Name ist Aquaman'", überlegt ein Fan unter dem Video. Von den Namen von Trishas Kindern finden viele den Namen bislang am speziellsten. "Der Name Aquaman lässt Malibu Barbie total normal klingen", merkt ein anderer an. Vor der Geburt ihres Sohnes hatte die Influencerin noch andere Namen in Erwägung gezogen – darunter "Rainbow Sherbet" und auch "Papermate".

Mit ihrem Mann Moses Hacmon und nunmehr drei Kindern scheint Trisha aktuell ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Ihr Sohn kam am 12. Juli zur Welt – Mutter und Baby sind nach den Anstrengungen der Geburt wohlauf. Die Influencerin teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und scheut sich dabei nicht, auch ganz persönliche Momente öffentlich zu machen. Kurz nach der Geburt von Aquaman postete die 37-Jährige ein Bild ihres Neugeborenen in einem aquatisch inspirierten Strampler, das ihre Follower entzückte.

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas und ihr Sohn Aquaman, Juli 2025

Getty Images Trisha Paytas, Influencerin

Instagram / trishapaytasbackup Moses Hacmon, Trisha Paytas und ihre Kinder