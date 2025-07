Rachel Brosnahan knutschte vier Stunden mit Superman David

Im neuen Superman-Film geht es schlüpfriger zu, als viele Fans vermuteten. In dem Streifen spielen David Corenswet (32) und Rachel Brosnahan (34) das Paar Clark Kent und Lois Lane. Während eines Panels berichtete die Schauspielerin, dass sie sich schnell aneinander gewöhnen mussten, da die Dreharbeiten direkt mit einer Kussszene gestartet seien. "Es hat geholfen, dass wir in unserer ersten gemeinsamen Szene vier Stunden lang geknutscht und dann den Rest gedreht haben. Die Körperlichkeit kam sehr schnell", verriet sie laut DC Updates.

Die Aussage der Schauspielerin löste schnell Diskussionen in den sozialen Netzwerken aus. Ein Clip ihres Statements wurde auf verschiedenen Plattformen verbreitet, wo vor allem Kritik laut wurde: Einige User merkten an, dass beide Schauspieler verheiratet seien, und stellten Rachels Kommentar infrage. Fans in Indien werden wenig von David und Rachels Chemie zu sehen bekommen. Wie People mitteilte, wurden zwei Kussszenen zwischen Superman und Lois Lane von der Zensurbehörde gestrichen, da sie als "übermäßig sinnlich" empfunden wurden.

Im echten Leben ist David seit 2023 mit seiner Frau Julia Warner verheiratet. Die beiden haben auch eine Tochter, die sie allerdings komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. Rachel ist ihrerseits mit dem Schauspieler Jason Ralph (39) verheiratet. Obendrein ist die 35-Jährige die Nichte der verstorbenen Designerin Kate Spade (✝55), deren Schwager der Komiker David Spade (61) ist.

Getty Images David Corenswet und Rachel Brosnahan, "Superman"-Darsteller

Getty Images Rachel Brosnahan, Schauspielerin

Getty Images Jason Ralph und Rachel Brosnahan, Ehepartner