Rettungskräfte kämpften zwei Stunden um Ozzy Osbournes Leben

Ozzy Osbourne (✝76) ist tot. Der ehemalige Frontmann der legendären Rockband Black Sabbath verstarb am Dienstagmorgen in seinem Anwesen in Buckinghamshire, England. Wie Daily Mail berichtet, war ein Rettungshubschrauber gegen 10:30 Uhr alarmiert worden und landete in der Nähe seines Hauses, um lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Zwei Stunden lang kämpften die Sanitäter um das Leben des Musikers, allerdings vergeblich. In einer Erklärung gab die Familie bekannt, dass Ozzy "umgeben von Liebe und seinen Angehörigen" gestorben sei.

Die medizinische Hilfe wurde von der Thames Valley Air Ambulance bereitgestellt, einer Organisation, deren Rettungshubschrauber in der Region für kritische Notfälle bekannt ist. Augenzeugen berichteten, dass sie gesehen hatten, wie der Hubschrauber nah an Osbournes Anwesen landete und später wieder abhob. Ozzys Gesundheitszustand galt bereits länger als kritisch, weshalb viele der Nachbarn und Anwohner vermuteten, dass es sich bei dem Einsatz um einen Notfall bei ihm handelte. Erst vor wenigen Wochen hatte er sein Anwesen umfassend renoviert, um es besser an seine gesundheitlichen Bedürfnisse anzupassen.

Der Musiker, dessen Lebensstil in seinen aktiven Jahren als berüchtigt galt, hatte in den letzten Jahren einen überraschenden Wandel hin zu einem gesundheitsbewussten Leben vollzogen. Regelmäßige Fitnessroutinen und medizinische Betreuung waren Teil seines Tagesablaufs. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen brachte Ozzy im Juni bei seinem letzten Konzert in Birmingham noch einmal alte Energien auf die Bühne, was Fans weltweit begeisterte. Sein Vermächtnis, sowohl musikalisch als auch persönlich, wird von vielen geschätzt und bleibt unvergessen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

Anzeige Anzeige