Bodyshaming: Günther Klum schießt fies gegen Ricarda Lang

Ricarda Lang (31) sorgt mit einem neuen Instagram-Bild vom Friseurbesuch für Aufsehen – doch nicht jeder ist begeistert. Während die Grünen-Politikerin sichtlich zufrieden ihren frischen Look mit welligem Styling und etwas helleren Haaren präsentiert, hagelt es Kritik von unerwarteter Seite: Günther Klum (79), Vater von Model Heidi Klum (52), ließ einen spitzen Kommentar unter ihrem Post ab. "Nützt auch nichts", schrieb er und brachte damit Diskussionen ins Rollen. Die 31-Jährige ließ das jedoch nicht unkommentiert und konterte in ihrer Story mit Humor: "Get a life, Günther!"

Obwohl Günther in einem weiteren Kommentar klarstellte, es gehe ihm nicht um Attraktivität, sondern um politische Kritik – denn seiner Meinung nach solle "Grün weg" –, stieß seine spöttische Bemerkung vielen sauer auf. Kritiker warfen ihm Bodyshaming vor. Ricarda nahm die Spitzen von Heidi Klums Vater jedoch gelassen. Sie scherzte in ihrer Instagram-Story, dass sie solche Kommentare auf sozialen Medien wirklich nicht erwartet hätte und zeigte sich amüsiert über die Attacke.

Die Politikerin gibt dabei nur selten private Einblicke. Regelmäßig präsentiert sie auf Social Media vor allem Inhalte rund um ihr politisches Engagement bei den Grünen. Doch abseits ihres Friseurbesuchs und der Reaktion darauf zeigte sie sich kürzlich mit ihrem Ehemann beim Wahlkampf in Hannover. Mit einem breiten Lächeln enthüllte sie dabei, wie eng die beiden trotz eines vollen Terminkalenders verbunden sind. Bei all den ernsten Themen, mit denen sich Ricarda beruflich beschäftigt, scheint sie dennoch darauf zu achten, die humorvollen und persönlichen Momente des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren.

