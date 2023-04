Nach Kritik: Günther Klum freut sich über Lenis neues Foto

Dieser Beitrag ist Günther Klum (77) wohl genehm! Vor knapp einem Monat übte der Vater von Heidi Klum (49) ganz schön Kritik an seiner Enkelin Leni (18) aus. Unter einem ihrer Beiträge in den sozialen Medien bat er sie, ihre Beiträge zukünftig auf Deutsch zu verfassen. Denn das in den USA aufgewachsene Model postet fast nur auf Englisch. Bei einem neuen Foto von Leni kommt Günther jedoch nun ins Schwärmen!

Auf Instagram zeigt sich die 18-Jährige nun wieder einmal ziemlich knapp bekleidet! In einer dunkelgrünen Cargohose und einem Bikini-Oberteil sitzt sie auf einer Wiese. Ihr Großvater ist scheinbar begeistert! "So gut hat dein Opa nie ausgesehen!", kommentiert er den Beitrag. Offenbar hat er dieses Mal nichts auszusetzen. Aber schließlich hat Leni statt eines englischen Textes auch nur ein grünes Herz in die Beschreibung des Bildes gepackt.

"Leni ist in Deutschland so bekannt wie in den USA, daher ist es charmant, auch schon mal in Deutsch zu posten", erklärte der 77-Jährige seine Kritik vor wenigen Wochen gegenüber RTL. Zwar spreche die gebürtige New Yorkerin gut Deutsch, doch das Lesen und Schreiben falle ihr noch schwer. "Aber sie arbeitet daran, und eine kleine Anregung ist da hilfreich", rechtfertigte sich Günther.

Instagram / leniklum Leni Klum im April 2023

Getty Images Heidi Klum und Günther Klum im November 2015

Getty Images Leni Klum im Dezember 2022

