"Zu unpersönlich": Günther Klum kritisiert das GNTM-Finale

Günther Klum (77) schießt scharf gegen die Castingshow seiner Tochter. Heute Abend ist es endlich so weit: Das große Finale von Germany's next Topmodel steht an! Doch anders als in den vorherigen Staffeln findet das in diesem Jahr ohne Publikum statt. Die Kandidatinnen werden vor Ort lediglich von ihren Familien und Freunden unterstützt. Nicht nur die Fans sind darüber enttäuscht. Auch Heidi Klums (50) Vater Günther findet an den Änderungen keinen Gefallen und zieht schon jetzt über das Finale her!

"Wenn in einer Halle 15.000 Leute schreien, wenn es losgeht, ist das etwas anderes, als wenn in einem Studio nur die Familien sind, die dann ihre Banner heben. Das ist nicht das, was 'Germany’s Next Topmodel' ausmacht", urteilt der 77-Jährige in einem YouTube-Video. Zudem betont Heidis Vater, dass die Show inzwischen "unpersönlich" geworden sei. Und auch die Stargäste seien seiner Meinung nach falsch gewählt. "[Die jungen Leute] wollen Leute haben, die in der Welt bekannt sind. Und diesmal ist nur einer dabei, der Herr Gaultier", äußert Günther.

In seinen Augen werde zu sehr an dem Format gespart – aber es fehle auch an Ideen. "Viel einfacher wäre, wenn man sagen würde, wir lassen schöne junge Männer teilnehmen und lässt die dann auch mal während der Sendung gegeneinander spielen. Das würde die Leute viel mehr interessieren", schlägt Günther daher vor.

Getty Images Günther und Heidi Klum

Sven Doornkaat Heidi Klum mit den GNTM-Finalistinnen 2023

Getty Images Günther Klum, Vater von Heidi Klum

