Starke Abnahme: Deshalb purzelten bei Ricarda Lang die Kilos

Ricarda Lang hat einiges an Gewicht verloren. Bisher vermied die Politikerin öffentliche Gespräche über ihr Äußeres – doch das hat sich nun geändert. In einem Interview mit der Zeit sprach sie offen über ihren Gewichtsverlust. Viele vermuteten, dass ihre körperliche Veränderung durch Kummer oder Stress zustande kam, doch so war es nicht. Bereits seit dem vergangenen Frühjahr arbeitet sie an ihrem Körper. Hauptgrund dafür sei ihre Gesundheit: Angesichts des fordernden Jobs habe sie erkannt, wie wichtig es ist, sich langfristig körperlich gut zu fühlen. "Der Grund war ehrlicherweise vor allem meine Gesundheit. Ich habe einen Job, der wahnsinnig auslaugt, und ich will ihn noch ein paar Jahre machen. Da sollte ich ein bisschen mehr auf mich achten. Der Rücktritt hat es einfacher gemacht", betonte Ricarda.

In dem Gespräch äußerte sie zudem, dass sie den Druck der Gesellschaft bewusst nicht als Motivation für ihre Entscheidung herangezogen habe. Ganz im Gegenteil: Lange haben sie die öffentliche Häme und Kommentare über ihr Äußeres eher davon abgehalten, sich mit Themen wie Ernährung und Sport auseinanderzusetzen. Irgendwann hat sie für sich selbst entschieden, etwas ändern zu wollen. "Ich habe gedacht, du kannst dich jetzt zehn Jahre kaputtarbeiten, und dann stehst du halt mit 40 oder mit 50 wie ein Wrack da. Oder du fängst an, dich zu fragen: Was ist gut für dich, wie fühlst du dich wohl, wie kannst du gesund bleiben in diesem Job", schilderte Ricarda.

Privat hat Ricarda klare Prioritäten gesetzt: Sie gönnt sich mehr Schlaf, widmet sich dem Kochen, trinkt weniger Alkohol und versucht, bewusst für sich zu sorgen. Für die Politikerin ist es das erste Mal, dass sie sich aktiv und selbstbestimmt mit ihrem Körper auseinandersetzt. Unterstützung bekommt die Ex-Parteivorsitzende der Grünen wohl von ihrem Ehemann Florian Wilsch. Die beiden gehen bereits seit 2016 gemeinsam durchs Leben und gaben sich im August 2024 das Jawort.

AEDT Ricarda Lang im Dezember 2024

Instagram / ricardalang Ricarda Lang und Florian Wilsch im Dezember 2024

