Öffentlich im Netz: Günther Klum kritisiert Enkelin Leni!

Günther Klum (77) äußert öffentlich Kritik an seiner Enkelin Leni Klum (18)! Die Tochter der Germany's next Topmodel-Chefjurorin Heidi Klum (49) arbeitet seit rund zwei Jahren erfolgreich als Model und Influencerin. Dabei verfasst die in den USA lebende Beauty ihre Social-Media-Postings hauptsächlich auf Englisch – und das passt ihrem Großvater offenbar gar nicht. "Schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest", kritisierte Günther die 18-Jährige jetzt auf Instagram und erklärte seine Aussage daraufhin noch in einem Statement...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de