"Date-Night": Ricarda Lang teilt ein seltenes Paarfoto

Ricarda Lang (31) hat ihren Followern auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Privatleben gegeben. Die Grünen-Politikerin teilte ein Selfie, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Wilsch zeigt. Mit einem breiten Lächeln blickt das Paar in die Kamera und schreibt: "Endlich mal wieder Date-Night". Doch die gemeinsame Zeit hatte eigentlich einen anderen Anlass: Das Paar unterstützte den Wahlkampf von Timon Dzienus und den Grünen Hannover.

Bei ihren Followern kommt der Beitrag gut an. In den Kommentaren häufen sich positive Reaktionen auf das Bild. "Ein ganz tolles Paar", lobt ein Nutzer laut der Bunten, während ein anderer schreibt: "Wie süß ihr seid." Besonders Ricarda wird für ihr Auftreten gefeiert: "Du hast ein wunderschönes Lächeln auf dem Foto! Du strahlst ja richtig!" Das Paar gewährt mit diesem Bild nicht nur einen Einblick in sein Privatleben – es setzt zugleich ein Zeichen für seine Leidenschaft für politische Themen, die es auch in der Freizeit engagiert vorantreibt.

Ricarda und Florian sind seit rund acht Jahren ein Paar. Der promovierte Mathematiker und die Politikerin hatten sich 2023 verlobt und sich noch im Sommer desselben Jahres das Ja-Wort gegeben. Florian, der früher Vorstandssprecher der Grünen Jugend Bayern war, engagiert sich ebenfalls politisch und hat unter anderem an der Leibniz-Universität Hannover unterrichtet. Über private Momente spricht Ricarda nur selten, umso mehr freuen sich ihre Follower jetzt über den Einblick in das Leben des Power-Couples.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Wilsch und Ricarda Lang beim Bundespresseball 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricarda Lang bei der Glamour Women of the Year Awards 2023 im Fotografiska Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige

Was haltet ihr von Ricardas "Date Night"-Post? Toll! Schön, dass sie auch persönliche Einblicke gibt. Nicht nötig. Politik und Privatleben sollten getrennt bleiben. Ergebnis anzeigen