Darüber streiten Yvonne Woelke und Peter Klein am meisten

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58) streiten ab und an wie jedes andere Paar auch – allerdings nicht wegen typischer Themen wie beispielsweise dem Haushalt, sondern wegen etwas Banalerem: der alltäglichen Mode. Beim Sommerfest des Mediennetzwerks "Am Ende des Tages" in Berlin äußerte sich die Reality-TV-Darstellerin über das manchmal fragwürdige Schuhwerk ihres Partners. "Ich muss ja sagen, der Peter, der läuft ja auch manchmal ein bisschen komisch rum. Ich guck’ immer auf seine Schuhe und denk’ so 'Dein Ernst?'", erzählte Yvonne gegenüber RTL und gestand, dass es darüber immer wieder zu Diskussionen in ihrer Beziehung komme. Besonders im Urlaub können Stilentscheidungen für Zündstoff sorgen.

Ein spezieller Dorn im Auge sind Yvonne dabei Adiletten kombiniert mit Socken, ein Look, der ihrer Meinung nach am Ballermann besonders oft zu sehen ist. Dennoch gibt sich die temperamentvolle Blondine erstaunlich versöhnlich: Während sie selbst stets auf ein gepflegtes, legeres Outfit mit besonderen Schuhen Wert legt, hat sie Verständnis dafür, dass Männer nicht immer so vielfältige Möglichkeiten haben wie Frauen. "Bei uns Frauen geht ja immer alles. Bei Männern ist das ein bisschen schwieriger", meinte sie schmunzelnd.

Yvonne und Peter sind zwar ein Paar, führen allerdings immer noch eine Fernbeziehung. Erst kürzlich bezogen sie ihre gemeinsame Wohnung in Berlin am Kurfürstendamm. Für die 45-Jährige ist die Liebe auf Entfernung allerdings kein Problem, ganz im Gegenteil. "Ich bin ja eh nicht so ein Mensch, der seinen Partner ständig sehen muss. Ich bin eher ein Mensch, der eine Fernbeziehung wirklich mag. Ich habe gerne meine Ruhe und Zeit mit meinen Freundinnen", verriet sie im Interview mit Promiflash. Besuche auf Mallorca oder in Berlin fanden nur statt, wenn es beruflich möglich war, und genau das habe ihrer Ansicht nach die Liebe frisch gehalten.

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

AEDT Yvonne Woelke, 2025

AEDT Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025