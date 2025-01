Rolf Scheider war bei GNTM von Heidi Klums Vater genervt

Rolf Scheider (68), ehemaliges Jurymitglied bei Germany's Next Topmodel, hat verraten, warum seine Zeit in der beliebten Castingshow nach nur zwei Staffeln, in den Jahren 2008 und 2009, endete. Der gebürtige Franzose erklärte in einem Interview mit RTL, dass seine Zusammenarbeit mit Heidi Klum (51) wunderbar gewesen sei: "Ich liebe sie, sie ist absolut wahnsinnig", schwärmte er. Doch während sich Rolf gerne an die Zeit neben Heidi erinnert, soll ihr Vater Günther Klum (79) der Grund für sein Ausscheiden gewesen sein. "Mit ihm war das nicht so … Er ist mir ein bisschen auf die Birne gegangen", gab der Künstler offen zu.

Rolf, der heute noch ein großer Fan der Show ist, berichtete weiter, dass er nach wie vor begeistert von Heidis Konzept für GNTM sei, insbesondere von der Vielfalt der Kandidaten in den neueren Staffeln. "Heidi weiß ganz genau, was sie will", lobte er ihre Weiterentwicklung als Host und Produzentin. Seinen eigenen Ausstieg habe er jedoch nicht selbst entschieden. Günther soll damals für Spannungen gesorgt haben. Rolf verriet, dass der Vater des Topmodels aus seiner Sicht wenig Verständnis für die Modebranche mitbrachte: "Er wusste ja nicht, was mit Models oder so war", erklärte er.

Trotzdem hegt Rolf keinen Groll und würde jederzeit ohne finanzielle Forderungen erneut mit Heidi arbeiten. Der Künstler, der mit seiner humorvollen und herzlichen Art zur damaligen Beliebtheit der Show beitrug, spricht bis heute voller Wertschätzung über die Model-Ikone. Abseits der Karriere ist Heidi regelmäßig Gesprächsthema, nicht nur durch ihre Ehe mit Tom Kaulitz, sondern auch dank ihrer erfolgreichen Kinder, wie der aufstrebenden Leni Klum (20). Günther hingegen steht häufig aufgrund kontroverser Aussagen oder familiärer Gerüchte im Fokus. Auch die Mutter des Models hat man seit einigen Jahren nicht mehr gemeinsam mit ihrem Vater gesehen. Zudem war dieser nicht bei Heidis Hochzeit mit Tom Kaulitz (35) im Jahr 2019 zugegen.

Getty Images Heidi und Günther Klum beim Bambi 2015

Getty Images Rolf Schneider im Februar 2017 in Berlin

