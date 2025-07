So bereiten Kate und William Prinz George auf den Thron vor

Die Augen sind derzeit auf Prinz George (12) gerichtet, der vor wenigen Tagen seinen 12. Geburtstag gefeiert hat. Als ältester Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ist George seit seiner Geburt Dritter in der Thronfolge und wird eines Tages König des Vereinigten Königreichs sein. Wie Robert Lacey (81) in seinem Buch "Battle of Brothers" spekuliert, wurde George vermutlich rund um seinen siebten Geburtstag über sein außergewöhnliches Schicksal aufgeklärt. Diese Entscheidung trafen William und Kate wohl, um sicherzustellen, dass ihr Sohn in einem geschützten Moment von seiner künftigen Rolle erfuhr.

William, der als ältester Sohn von König Charles (76) selbst eine vergleichbare Vorbereitung durchlief, wollte laut Mirror vermeiden, dass Gerüchte oder Spekulationen seinem Sohn diese lebensverändernde Nachricht übermitteln. Seitdem bereiten William und Kate ihren Sohn behutsam auf seine künftigen Aufgaben vor. Neben dem Unterricht an der Lambrook School erhält George gezielte Lektionen zu offiziellen Pflichten, zur Bedeutung der Verfassung und zur Rolle des Commonwealth. Noch unklar ist, ob der junge Royal in zwei Jahren auf das renommierte Eton College gehen wird, wie einst sein Vater, oder ob die Wahl auf das Marlborough College, Kates ehemalige Schule, fällt.

In der Öffentlichkeit zeigt sich George zunehmend souverän und beeindruckt sein Umfeld mit natürlichem Charme und Selbstbewusstsein. Insider berichten laut Mirror, dass sein Alltag dennoch möglichst normal gestaltet wird, um ihm eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Dank der Unterstützung seiner Geschwister Charlotte (10) und Louis (7) sowie einer engen Bindung zu seinen Eltern wächst George in einem stabilen Umfeld auf, das ihn auf seine zukünftige Rolle vorbereitet. William und Kate setzen dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis aus pflichtbewusster Erziehung und kindgerechten Freiräumen – damit George in seine Rolle hineinwachsen kann.

Getty Images Prinz George und Prinz William beim EM-Finale 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen Steve Backshall

Getty Images Prinz George bei der Horse Guards Parade während Trooping The Colour 2025 in London