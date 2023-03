Günther Klum erklärt nun seine Kritik an Enkelin Leni Klum

Wollte Günther Klum (77) seiner Enkelin Leni (18) etwa bloß einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg geben? Vor wenigen Tagen bat der Vater von Heidi Klum (49) unter einem Posting des Nachwuchsmodels, dass sie ihre Beiträge doch bitte auf Deutsch verfassen soll. Denn die in den USA aufgewachsene Schönheit postet fast nur auf Englisch. Nun erklärt Günther die Kritik an seiner Enkelin Leni!

"Leni ist in Deutschland so bekannt wie in den USA, daher ist es charmant, auch schon mal in Deutsch zu posten", äußert sich der 77-Jährige gegenüber RTL. Zwar spreche die gebürtige New Yorkerin gut Deutsch, doch das Lesen und Schreiben falle ihr noch schwer. "Aber sie arbeitet daran, und eine kleine Anregung ist da hilfreich", klärt Günther auf.

Der kritische Kommentar, den Lenis Großvater auf Instagram hinterließ lautete: "Schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest". Lenis Follower waren da allerdings anderer Meinung und sprangen der Beauty zur Seite. "Warum sollte sie? Sie lebt in den USA" oder "Wenn Sie als Großvater nichts verstehen, ist das wahrscheinlich Ihr Pech. Sie hatten ja 30 Jahre Zeit, Englisch zu lernen", antworteten sie auf Günthers Bitte.

