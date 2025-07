Deswegen ist Dating für Marlisa Rudzio eine Herausforderung

Marlisa Rudzio (35) macht kein Geheimnis daraus, dass sie bereit für eine neue Beziehung wäre. Für die Reality-TV-Bekanntheit birgt das Thema aber auch einige Hürden, über die sie sich in ihrer Instagram-Story auslässt. "Es ist aktuell leider wirklich nicht einfach, jemanden kennenzulernen, der zum einen mit meinem Lifestyle klarkommt und zum anderen damit klarkommt, dass ich in der Öffentlichkeit stehe", erklärt die Blondine.

Ihre vergangenen Beziehungen führte Marlisa öffentlich – leider endeten sie alle in einem ziemlichen Drama. Ein Grund dafür, weshalb die Moderatorin eigentlich keinen Mann mehr aus dem Reality-TV daten wolle. "Ihr wisst ja, ich bevorzuge mittlerweile Männer, die nichts mit dem Reality zu tun haben", erwähnt sie und fügt hinzu: "Die wiederum kommen meistens nicht damit klar, dass ich in der Öffentlichkeit stehe beziehungsweise dass ich viel unterwegs bin. Das ist schon alles nicht so einfach, wie man denkt." Aufgeben sei für die 35-Jährige aber keine Option: "Irgendwo da draußen wird schon noch mein Deckel sein, da glaube ich ganz fest dran."

Marlisas letzte feste Beziehung endete im Juli vergangenen Jahres. Auf Instagram bestätigte die Ex On The Beach-Bekanntheit die Trennung von ihrem Fabio (30). Monate später reflektierte sie ihre Dating-Vergangenheit. "Jeder, der meinen Lebenslauf verfolgt hat, sieht, dass ich die größten 'Red Flags' der deutschen Reality hatte: Fabio De Pasquale, Marc-Robin Wenz und Nico (27) Legat", erklärte sie im Gespräch mit Reality Check und ergänzte: "Da war so ein Muster, dass ich auf Männer stehe, die nicht die liebsten sind. Im Unterbewusstsein denke ich, dass ich sie ändern kann oder dass sie lieb werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs. Marlisa, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin