Henning Krautmacher war 153 Tage am Krankenbett seiner Frau

Henning Krautmacher, ehemaliger Frontmann der Kultband Höhner, hat eine der schwierigsten Zeiten seines Lebens hinter sich. 153 Tage verbrachte der Sänger am Krankenbett seiner Ehefrau Anke, als diese 2022 gegen eine Krebserkrankung kämpfte. Aus diesem Grund entschloss sich der 68-Jährige, seine musikalische Karriere bei den Höhnern zu beenden, um seiner Partnerin in dieser schweren Phase beizustehen. "Ich hätte keine Lust gehabt, mich in dieser Zeit auf der Bühne bejubeln zu lassen", erklärte er kürzlich in einem Interview mit Gala. Heute geht es Anke wieder gut, was ihn zutiefst erleichtert.

Obwohl Henning das Rampenlicht als Frontmann hinter sich gelassen hat, tritt er gelegentlich noch als Gast bei den Höhnern auf. Eine vollständige Rückkehr schließt er jedoch aus. Er sieht sich nicht mehr in der Position, die immense Energie, die der Job als Sänger und Gesicht der Band erfordert, aufzubringen. Stattdessen nutzt er seine Zeit, um sich anderen Projekten zu widmen, darunter einer Schauspielrolle im Film "Andere Eltern – Die 1. Klasse". Mit 68 Jahren hat er seine Prioritäten neu gesetzt, und die liegen klar bei seiner Familie und seinem persönlichen Wohlbefinden.

Henning, der nicht nur für seine markante Stimme, sondern auch für seinen Schnauzbart bekannt ist, zeigte bereits in der Vergangenheit, wie er emotionale Erfahrungen künstlerisch verarbeiten kann. Die kräftezehrende Zeit an Ankes Seite inspirierte ihn dazu, seine Gefühle in einem Song auszudrücken. Er ist überzeugt, dass Musik für ihn das ideale Medium ist, um Positives und Schicksalhaftes in Worte zu fassen. "Mit dem Schreiben des Songs habe ich die schwere Zeit verarbeitet", sagte er dazu einst. Seine Hingabe zur Musik und zur Familie zeigt, wie eng für den Sänger Berufliches mit Privatem verwoben ist.

Jens Krick / Future Image Henning und Anke Krautmacher bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 2019

Getty Images Henning Krautmacher, Musiker

Getty Images Henning Krautmacher, Höhner-Frontmann