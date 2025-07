Twenty4tim berichtet von Bodyshaming während der Schulzeit

Twenty4tim (24) hat in den vergangenen Jahren viel Gewicht verloren und seine Transformation stolz im Netz gezeigt. In seinem Podcast "Keine echten Männer" erzählt der Social-Media-Star nun von dem traurigen Hintergrund seiner Abnahme – schon in der Schulzeit erfuhr er Ausgrenzung wegen seines Körpers. "Wenn jemand in der Schule Geburtstag hatte, hat er sich in die Mitte gesetzt und alle Kinder haben ihn hochgehoben und gesungen. Bei mir war das so, dass die Kinder dann so gesagt haben: 'Oh, das geht nicht'", erzählt Tim sichtlich mitgenommen und fügt hinzu: "Das war der Punkt, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich zu viel wiege."

Einen Ausschnitt seiner emotionalen Podcast-Episode teilt Tim auch auf Instagram. "Das war meine erste schreckliche und auch prägende Erfahrung in der Schulzeit", fügt er dort hinzu und erzählt, dass er über Jahre hinweg Opfer von Mobbing wurde. Unter dem Beitrag erhält der Dschungelcamp-Star jede Menge Zuspruch von seinen Fans – darunter auch von der Fitnessinfluencerin Antonia Elena. "Hab die Folge gehört und so sehr mitgefühlt. Du hast so viel schon durchgemacht, was dich so unfassbar stark gemacht hat", kommentiert Toni.

Trotz der dunklen Kapitel seiner Vergangenheit strahlt Tim heute viel Selbstbewusstsein aus. Mit seinen Social-Media-Beiträgen, die oft humorvoll und lebensfroh sind, erreicht er Millionen Menschen und inspiriert vor allem junge Fans, sich selbst anzunehmen. Sein Erfolg und die Fähigkeit, seine Erfahrungen zu teilen, zeigen, wie stark er inzwischen geworden ist. Tim hat zuletzt seinen durchtrainierten Körper in beeindruckenden Vorher-Nachher-Bildern gezeigt, für die er viel Anerkennung erhielt – auch von Kollegen in der Entertainmentbranche wie Evelyn Burdecki (36) und Jolina Mennen (32).

AEDT Twenty4tim bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala 2024 in Berlin

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2023

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer