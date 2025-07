Matty Healys Mutter ist froh über Trennung von Taylor Swift

Die Schauspielerin Denise Welch hat offen über die kurze Romanze ihres Sohnes Matty Healy (36) mit Sängerin Taylor Swift (35) gesprochen. Matty und Taylor hatten im Frühjahr 2023 eine kurze Liaison gehabt. Während eines Auftritts bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" ließ Denise durchblicken, dass sie kein Problem damit habe, nicht die Schwiegermutter der erfolgreichen Sängerin zu werden. "Das ist eine Rolle, die ich froh bin, nicht zu bekommen", erklärte sie mit einem Augenzwinkern, fügte jedoch schnell hinzu: "Nicht, dass ich etwas gegen sie hätte! Es war einfach kompliziert."

Die Liaison von Matty und Taylor hatte nur wenige Wochen Bestand. Sie wurden im Mai 2023 mehrfach gemeinsam gesehen, etwa bei Auftritten von Taylors "The Eras Tour", bei denen der Frontmann von The 1975 sogar ebenfalls auf der Bühne stand. Gemeinsam mit Freunden wie Jack Antonoff (41), Kendrick Lamar (38) und Florence Welch (38) verbrachten sie zudem Zeit im Studio. Ende Juni bestätigte allerdings ein Insider gegenüber People: "Taylor hatte Spaß, aber es war immer etwas Lockeres." In ihrem 11. Studioalbum "The Tortured Poets Department" scheinen einige Songs, darunter Titel wie "But Daddy I Love Him" und "I Can Fix Him", auf die kurze Romanze anzuspielen, was Taylor jedoch wie gewohnt nicht offiziell bestätigte.

Mittlerweile ist Taylor glücklich an den NFL-Star Travis Kelce (35) vergeben. Und auch bei Matty läuft es rund. Seit Sommer 2024 ist er an Sängerin und Model Gabriella Bechtel alias Gabbriette vergeben – die beiden sollen Gerüchten zufolge schon insgeheim geheiratet haben. Seine Mutter betonte: "Matty hat das alles mit großer Gelassenheit aufgenommen. Er ist sehr glücklich mit seiner fantastischen Verlobten Gabriella, die wunderschön ist. Wir haben das hinter uns gelassen."

Getty Images, Getty Images Collage: Denise Welch, Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

Getty Images Matty Healy beim Glastonbury Festival, Juni 2025