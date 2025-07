Paul Walter Hauser schwärmt von seiner neugeborenen Tochter

Paul Walter Hauser (38) hat in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) am vergangenen Mittwoch eine freudige Nachricht verkündet: Der Schauspieler ist erneut Vater geworden. Am Sonntag, dem 20. Juli, durften er und seine Frau Amy ihre Tochter Isla Grace auf der Welt begrüßen. Stolz erzählte Paul, dass oft gesagt werde, Isla sehe ihm ähnlich – besonders die Nase falle dabei auf. Dazu scherzte er: "Das ist das beste Kompliment überhaupt. Sie ist bezaubernd. Ich muss wohl auch bezaubernd sein."

Die Freude über die Geburt teilte das Paar auch auf Instagram. Amy schwärmte in einem emotionalen Beitrag von ihrer Tochter und erklärte die Bedeutung ihres Namens: Isla stehe für Ruhe und Frieden, während Grace Güte und Stärke symbolisiere. "Wir sind völlig begeistert von diesem kleinen Mädchen und so dankbar, dass der Herr uns als ihre Eltern gewählt hat. Willkommen auf der Welt, Isla Grace." Für Paul und Amy, die seit 2020 verheiratet sind, ist Isla bereits das dritte Kind. Die beiden haben außerdem zwei kleine Söhne: den dreijährigen Harris und den ein Jahr jüngeren Jonah.

Dass der Familienzuwachs eine große Freude für alle ist, zeigte sich bereits bei der Bekanntgabe der Schwangerschaft im Mai. Damals postete die Familie ein gemeinsames Foto mit rosa Luftballons – ihre Söhne feierten ihre neuen Rollen als "Schutztruppe für die kleine Schwester" mit passenden Shirts. Auch privat zeigt sich Paul Walter Hauser als liebevoller Familienvater, der Karriere und Familienleben in Einklang bringt. Erst kürzlich erzählte er stolz, wie besonders die Ankunft von Isla Grace für ihn sei – sie wurde fast auf den Tag genau sechs Jahre nach seinem ersten Date mit Amy geboren.

Instagram / amybolandhauser Paul Walter Hauser und seine Frau Amy mit ihrem neuen Baby, Juli 2025

Getty Images Paul Walter Hauser, Juli 2025

Getty Images Paul Walter Hauser und Amy Elizabeth Boland, 2024