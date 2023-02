Zweites Baby auf dem Weg: Paul Walter Hauser verrät Namen!

Paul Walter Hauser (36) hat großartige Neuigkeiten zu verkünden! Der Schauspieler machte sich vor allem durch die Rolle in der Serie "Black Bird" einen Namen und spielte auch in zahlreichen anderen Filmen mit. Aber auch in seinem Privatleben läuft es ziemlich rund: Gemeinsam mit seiner Frau Amy Boland Hauser erwartet der US-Amerikaner derzeit sein zweites Kind! Nun verriet Paul auch schon, welchen Namen die beiden sich für das neue Baby ausgesucht haben.

Im Interview mit People plauderte der 36-Jährige bei den SAG Awards 2023 über den neuen Familienzuwachs. Schon bald soll es so weit sein! "Jonah Maverick Hauser kommt in ein paar Wochen", verriet Paul in dem Interview. Auf dem roten Teppich zeigte die hochschwangere Amy dann später auch ihre Kugel: Seite an Seite mit Paul posierte sie in einem eleganten Dress.

Am Rande der Veranstaltung offenbarte Paul außerdem sein Liebesgeheimnis, wieso es mit seiner Frau so gut funktioniert. "Du brauchst nicht die perfekte Person, bei der du perfekt bist und sie perfekt ist, der Schlüssel ist, einander zu lieben – und Liebe macht Korrekturen und akzeptiert", erklärte der Golden Globe-Gewinner und betonte, dass man manchmal auch für eine gemeinsame Zukunft kämpfen müsse.

Paul Walter Hauser, Schauspieler

Paul Walter Hauser und Amy Boland Hauser im Januar 2023

Paul Walter Hauser bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

