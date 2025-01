Paul Walter Hauser und seine Frau erwarten ihr drittes Kind

Paul Walter Hauser (38) und seine Frau Amy Boland Hauser erwarten erneut Nachwuchs! Auf Instagram teilten der Filmschauspieler und seine Herzdame die frohe Nachricht mit einem liebevoll arrangierten Foto. Darauf zu sehen: ein Ultraschallbild, das auf einem cremefarbenen Strampler mit der Aufschrift "Grand Finale" liegt. Auch ihre beiden Söhne, Harris, drei Jahre alt, und Jonah, 21 Monate, wurden in die süße Verkündung eingebunden. Mit passenden Shirts, auf denen "The Original" und "The Sequel" steht, verkörperten sie spielerisch ihre Rolle in der wachsenden Familie. Das dritte Kind soll im Spätsommer 2025 das Licht der Welt erblicken. "Für dieses Kind haben wir gebetet", schrieben die beiden freudig unter den Post.

Die Hauser-Familie hat in den letzten Jahren so einiges erlebt. Paul und Amy gaben sich im Juli 2020 das Jawort, bevor sie 2021 ihr erstes Kind, Harris, willkommen hießen. Nach der Geburt ihres ältesten Sohnes hatte das Paar jedoch eine kurzzeitige Trennung, fand aber im Mai 2022 wieder zusammen. Jonah, ihr zweites Kind, wurde 2023 geboren und rundete das Familienglück weiter ab.

Trotz seiner Karriere und vielen Filmerfolgen betont Paul immer wieder, dass seine Vaterrolle für ihn die wichtigste ist. Doch obwohl der "Black Bird"-Darsteller das Vatersein abgöttisch liebt, scheint nach dem dritten Kind die Familienplanung nun endgültig abgeschlossen zu sein. Zumindest, wenn es nach der Aufschrift auf dem Strampler des Verkündungsposts geht – "Grand Finale".

Anzeige Anzeige

Instagram / amybolandhauser Paul Walter Hausers Baby-Verkündung

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Walter Hauser und Amy Boland Hauser auf den SAG Awards 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige