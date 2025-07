Vor Hulk Hogans Tod: So rührend ehrte ihn Tochter Brooke

Wrestling-Ikone Hulk Hogan (✝71) starb am Donnerstag im Alter von 71 Jahren in seinem Zuhause in Clearwater, Florida, völlig überraschend an einem Herzstillstand. Trotz jahrelanger familiärer Spannungen gedachte seine Tochter Brooke Hogan (37) ihm auf besondere Weise, wie Dailymail berichtet. Bereits im Januar hatte sie eine Tochter zur Welt gebracht, deren Name eine liebevolle Hommage an ihren verstorbenen Vater ist: Molly Gene Olesky, wobei der zweite Name seinem richtigen Vornamen entspricht. Eine rührende Geste, da Brooke und ihr Vater zuletzt ein schwieriges Verhältnis gehabt hatten.

Die Beziehung zwischen Vater und Tochter war in den letzten Jahren von zahlreichen Konflikten überschattet. So hatten Brooke und ihr Mann Steven Olesky (39) sogar beschlossen, nach Florida zu ziehen, um mehr Zeit mit Hulk zu verbringen, doch eine echte Annäherung blieb aus. Ihre letzte Unterhaltung fand vor knapp zwei Jahren statt. In diesem Gespräch versicherte Brooke ihrem Vater ihre Liebe und drückte ihre Sorge um seine Gesundheit aus, wohl wissend, dass es ihm zunehmend schlechter ging. Doch all ihre Bemühungen, ihn dazu zu bewegen, sich mehr auszuruhen, blieben erfolglos. Selbst als Brooke fast bei der Geburt ihrer Zwillinge gestorben wäre, zeigte Hulk keine Annäherungsversuche.

Brookes schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater war lange ein Thema. Die Entfremdung war auch ein Ergebnis tiefer Zerwürfnisse innerhalb der Familie, die spätere Versöhnungsversuche erschwerten. Hulk selbst hatte 2009 die Scheidung von Brookes Mutter Linda (65) vollzogen und in Interviews wiederholt Bedauern über frühere Fehltritte geäußert. Brookes Namenswahl für ihre Tochter zeigt – trotz aller Differenzen – den Wunsch, eine emotionale Verbindung zu ihrem Vater zu bewahren.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hulk Hogan und Tochter Brooke Hogan

Instagram / mizzhogan Steven und Brooke Oleksy, Ehepaar

Getty Images Hulk Hogan im Jahr 2009