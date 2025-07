Sexvideo und Co.: Das waren Hulk Hogans (†) größte Skandale

Mit Hulk Hogan (✝71) verstarb am Donnerstag eine Legende des Wrestlings. Wie es sich für einen echten Rebell gehört, verlief auch die Karriere des Sportlers nicht immer ohne Skandale. Einer der wohl größten Skandale hatte sogar Auswirkungen auf seine Position als Wrestling-Legende. 2015 ging ein Video viral, in dem Hulk über das Liebesleben seiner Tochter Brooke (37) wetterte und dabei einige rassistische Äußerungen in Bezug auf einen ihrer offenbar afroamerikanischen Partner benutzte. Der Clip wurde weltweit heftig diskutiert und führte sogar dazu, dass der US-Amerikaner kurzzeitig seinen Platz in der WWE Hall of Fame verlor, in die er zehn Jahre zuvor aufgenommen worden war. Darüber hinaus verlor er seine Verträge mit World Wrestling Entertainment. In einem öffentlichen Statement gegenüber People entschuldigte Hulk sich schließlich für den Vorfall. "Das ist nicht, wer ich bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch auf der Welt wichtig ist und nicht aufgrund seiner Ethnie, seines Geschlechts, seiner Orientierung, seiner religiösen Überzeugung oder aus anderen Gründen unterschiedlich behandelt werden sollte", beteuerte er.

Das war aber längst nicht das erste Mal, dass Hulk für einen Skandal sorgte. Wenige Jahre zuvor ging ein Video um die Welt, das einen viel zu privaten Einblick lieferte. Eine mittlerweile nicht mehr existierende Website zeigte damals neun Sekunden eines Videos, in dem der ehemalige WWE-Champion Sex mit der Frau eines Freundes hat. Der Clip wurde bereits 2007 aufgenommen. Der Vorfall führte zu einer Zivilklage gegen die Website und endete im Gerichtssaal. Entschieden wurde zu Hulks Gunsten: Es handle sich um eine Verletzung seiner Privatsphäre, für die er als Schadensersatz 120 Millionen Euro erhielt. "Ich war erleichtert, dass die Leute mir endlich glaubten. So viele Leute dachten, ich würde ein Sexvideo machen, um es als Unterhaltung zu verkaufen", erklärte er nach dem Urteil. Das Video sei heimlich aufgenommen worden und Hulk habe die Veröffentlichung schwer getroffen.

Schließlich blieb auch Hulks Familienleben nicht skandalfrei. Die Scheidung von seiner Frau Linda (65) im Jahr 2007 war nur der Anfang eines waschechten Familiendramas, das noch jahrelang ein Thema sein sollte. Damals warf Linda ihrem Ex-Mann Untreue vor – er soll unter anderem eine Affäre mit einer Freundin ihrer Tochter gehabt haben. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte sie bei Instagram ein Video, in dem sie noch einen draufsetzte und Hulk als "Sexsüchtigen" und "Lügner" bezeichnete. Nach der Scheidung habe sie sich zudem von ihrer Tochter Brooke entfernt. Mit der heute 37-Jährigen soll es bereits vor einigen Jahren zum Zerwürfnis gekommen sein, als sie in einen heftigen Streit mit ihrem Vater geriet. Brooke konfrontierte Hulk erst kurz vor seinem Tod mit dem Vorwurf, sie als Kind verbal und auch körperlich missbraucht zu haben. Bei diesen Anschuldigungen nahm Linda ihren Ex aber in Schutz und betonte im Netz, er sei immer ein guter Vater gewesen.

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Getty Images Hulk Hogan, Sportler

