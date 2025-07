Serie von Hulk Hogan wird trotz seines Todes ausgestrahlt

Die Wrestling-Welt steht unter Schock: Hulk Hogan (✝71), eine der größten Ikonen des Sports, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Der plötzliche Tod des WWE-Stars ereignete sich am Donnerstagmorgen in seinem Zuhause in Clearwater, Florida, mutmaßlich infolge eines Herzstillstands. Doch obwohl der Verlust noch frisch ist, wird seine neue Wrestling-Serie "Real American Freestyle" wie geplant auf der Streaming-Plattform FOX Nation ausgestrahlt, so TMZ. Die Premiere des ersten Events findet am 30. August im Wolstein Center in Cleveland statt.

Als Co-Gründer der Wrestling-Liga "Real American Freestyle" war Hulk ein treibender Motor hinter dem Projekt, dessen Ziel es ist, eine neue Bühne für ambitionierte Athleten zu schaffen. FOX Nation hatte bereits im Vorfeld die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Die Präsidentin der Plattform, Lauren Petterson, drückte ihre Trauer aus: "Hulk Hogan hat die Welt des Wrestling geprägt und Millionen inspiriert. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und den Fans." Auch der Mitgründer der Liga, Chad Bronstein, betonte in bewegenden Worten gegenüber TMZ: "Wir haben nicht nur unseren Commissioner verloren, sondern auch einen Freund und einen unvergleichlichen Champion des Sports."

Hulk, bürgerlich Terry Bollea, hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Karriere, sondern auch eine treue Fangemeinde. Der legendäre Wrestler prägte über Jahrzehnte die Szene und war bekannt für seine markigen Sprüche, sein Bandana und die ikonischen gelb-roten Outfits. Abseits des Rings wurde er mit Reality-TV-Formaten wie "Hogan Knows Best" einem breiteren Publikum bekannt. "Real American Freestyle" war für ihn mehr als nur ein Projekt – es war eine Herzensangelegenheit. Sein Engagement für die Sportart und seine unverwechselbare Persönlichkeit werden ihn auch über seinen Tod hinaus unvergessen machen.

Getty Images Hulk Hogan, August 2006

Getty Images Hulk Hogan im Jahr 2009

