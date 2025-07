Das waren Hulk Hogans letzte Worte an entfremdete Tochter

Die Wrestling-Ikone Hulk Hogan ist im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Clearwater, Florida, an einem Herzstillstand verstorben. Besonders tragisch ist, dass sein Verhältnis zu seiner Tochter Brooke Hogan (37) bis zuletzt angespannt war. Die beiden hatten laut TMZ seit September 2023 keinen Kontakt mehr zueinander, nachdem Brooke der Hochzeit ihres Vaters mit Sky Daily ferngeblieben war. In dem letzten Gespräch zwischen Vater und Tochter, das angeblich zwei Wochen vor der Hochzeit des Vaters stattfand, gestand Brooke ihrem Vater ihre Liebe.

Brooke soll ihren Vater gebeten haben, beruflich kürzerzutreten, da Hulk schon damals mit gesundheitlichen Problemen kämpfte. Wie Quellen gegenüber Page Six angaben, sei Brooke dankbar, dass sie im letzten Gespräch "Ich liebe dich" zu ihrem Vater gesagt habe. Sie sei deshalb im Reinen mit ihrer Beziehung gewesen, da sie wisse, alles getan zu haben, um die Situation zu klären.

Brooke, die aus der Ehe von Hulk und Linda Hogan (65) stammt, soll von Hulks Tod durch ihren Bruder erfahren haben, der Brookes Ehemann Steven Oleksy (39) per SMS über den tragischen Vorfall informierte. Hulk hinterlässt neben seiner Tochter Brooke auch seinen Sohn Nick (34), Ex-Frau Linda sowie seine derzeitige Ehefrau Sky.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hulk Hogan, Brooke Hogan

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

