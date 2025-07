Großer Abschied für Hulk Hogan bei WWE SmackDown geplant

Hulk Hogan (✝71), legendärer Wrestler und vielseitig bekannter TV-Star, wird nur einen Tag nach seinem Tod in Clearwater, Florida, mit einer bewegenden Abschiedszeremonie bei WWE SmackDown geehrt, berichtet TMZ Sports. Die Veranstaltung, die in Cleveland stattfindet, bringt zahlreiche Wrestling-Ikonen wie Jimmy Hart, Sgt. Slaughter und Ted DiBiase zusammen, um dem Publikum einen unvergesslichen Tribut an den "Hulkster" zu präsentieren. Besondere Aktionen und emotionale Momente ziehen sich durch den gesamten Abend, der den Fans und Kollegen Gelegenheit bietet, Abschied zu nehmen und dem verstorbenen Wrestler die letzte Ehre zu erweisen.

Laut TMZ Sports soll die Würdigung von Hulk Hogan weit über die traditionelle 10-Bell-Salute hinausgehen, die Wrestling-Größen normalerweise zuteilwird. Bei dem Salut wird eine Glocke zehnmal geschlagen, während eine Schweigeminute herrscht. Vince McMahon (79), Ric Flair (76), The Rock (53) und selbst Sylvester Stallone (79) äußerten öffentlich ihr Beileid und erinnerten mit warmen Worten an Hulks Lebenswerk. Selbst Donald Trump (79) ließ es sich nicht nehmen, das zu Lebzeiten so strahlende Wrestling-Original zu würdigen. Die Trauer wird an diesem Abend allgegenwärtig sein: Fans und Wrestler werden sicherlich gleichermaßen sichtlich bewegt sein, während Videomontagen legendäre Karrieremomente von Hulk zeigen sollen.

Hulk, der bürgerlich Terry Gene Bollea hieß, war nicht nur für seine athletischen Leistungen im Wrestling-Ring bekannt, sondern auch für seinen Einfluss auf die Popkultur. Seine Karriere begann in den 1970er-Jahren und führte ihn bis an die Spitze der WWE. Neben Wrestling widmete er sich später der Musik und dem Reality-TV, was ihn weltweit zu einem Begriff machte. Privat war Hulk mehrfach verheiratet und Vater zweier Kinder. Seine ikonischen Posen und Catchphrases wie "Whatcha gonna do, brother?" sind bis heute unvergessen und prägen Generationen von Wrestling-Fans.

