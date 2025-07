Tragischer Unfall: Basketballstar Gregg Glenn (22) ist tot

Die Basketball-Welt trauert um Gregg Glenn. Wie die Tulane University schweren Herzens bekannt gab, verstarb der junge Sportler am vergangenen Wochenende bei einem tragischen Unfall. "Wir haben ein geschätztes Mitglied unserer Universitätsgemeinschaft verloren", erklärte Sarah Cunningham, die Vizepräsidentin für studentische Angelegenheiten, laut TMZ. Genauere Details zu dem Unfall, bei dem Gregg starb, sind aktuell nicht bekannt. Auch aus dem Statement seiner Uni ging nichts daraus hervor. Das Basketball-Nachwuchstalent wurde nur 22 Jahre alt.

"Gregg Glenn bereicherte unser Leben mit seinem Engagement, seiner Leidenschaft und seiner freundlichen Persönlichkeit", wurde in dem Statement liebevoll an Gregg erinnert. Er war seit 2023 Teil der Tulane Green Wave, nachdem er zuvor an der University of Michigan gespielt hatte – er galt als großes Talent, das gute Chancen hatte, den Sprung zu den Profis zu schaffen. Während seiner Zeit bei den Green Wave konnte Gregg in der vergangenen Saison durchschnittlich 10,6 Punkte erzielen und war ein wichtiger Leistungsträger seines Teams. In den Statistiken für Rebounds und Assists erreichte er mit 5,3 und 3,1 pro Spiel den zweiten Platz innerhalb der Mannschaft.

Geboren in Pompano Beach, Florida, war Gregg ein hochtalentierter Athlet, der bereits während seiner Highschool-Zeit als einer der besten Spieler des Landes galt. Mit einer Vier-Sterne-Bewertung von Rivals und als 113. in der nationalen Rangliste geführt, war der Erfolg für ihn vorprogrammiert. Trotz seines jungen Alters hinterließ er bei seinen Teamkollegen, Trainern und Kommilitonen einen bleibenden Eindruck und war für seine "ansteckende Persönlichkeit" bekannt. Ob jemals genauere Details zu den Umständen seines plötzlichen Todes bekannt werden, wird sich noch zeigen.

Instagram / greggglennn Gregg Glenn, Basketballstar

Instagram / greggglennn Gregg Glenn, Basketballstar

Instagram / greggglennn Basketballstar Gregg Glenn, Juni 2022