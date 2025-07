Pedro Pascal wettert gegen die Rasur in "Wonder Woman 1984"

Pedro Pascal (50) hat nun über seine Abneigung gegen sein glattrasiertes Gesicht gesprochen. Der Schauspieler, der derzeit im neuen Marvel-Film "The Fantastic Four: First Steps" als Reed Richards alias Mister Fantastic zu sehen ist, bezeichnete sein Aussehen ohne Gesichtsbehaarung als "schrecklich". Besonders kritisch sieht er seinen Look aus dem DC-Film "Wonder Woman 1984", in dem er 2020 den Bösewicht Maxwell Lord spielte. "Ich liebte den Film, aber ich war so entsetzt über mein Aussehen", gestand Pedro in einem Interview mit LADbible und erklärte weiter, dass er seit diesem Film auf einen komplett glattrasierten Look verzichtet – es sei denn, es wäre absolut notwendig.

Für seine aktuelle Rolle in "The Fantastic Four: First Steps" hatte Pedro die Möglichkeit, über seinen Look mitzubestimmen. Entgegen der typischen, glattrasierten Darstellung des Comic-Charakters, entschied das Team gemeinsam, dass Pedro seinen markanten Bart behalten durfte. Co-Star Vanessa Kirby (37), die seine Ehefrau Sue Storm/The Invisible Woman spielt, betonte, dass die Stilentscheidungen des Films nicht streng an den 60er-Jahre-Look gebunden waren, sondern eine retro-futuristische Welt widerspiegeln.

Ein besonderes Highlight der Premiere von "The Fantastic Four: First Steps" am 21. Juli in Los Angeles war Pedros Auftritt zusammen mit seiner Schwester Lux Pascal (33). In einem Video von Entertainment Tonight auf Instagram ist zu sehen, wie er seine Schwester unterstützte, als sie mit der Schleppe ihres eleganten schwarzen Kleides kämpfte. Der Schauspieler bückte sich prompt, um der Schauspielerin zu helfen, während sich die Kameras auf die beiden richteten. Diese Geste unterstrich nicht nur die enge Verbindung zwischen den beiden Geschwistern, sondern zeigte auch eine private Seite des Megastars, der von Fans weltweit als charmant und bodenständig gefeiert wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal auf der Game of Thrones Premiere der vierten Staffel

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro and Lux Pascal bei der Weltpremiere von "Gladiator II" in London