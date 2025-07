"Ich tu es": Hat Gigi Birofio ein Mike-Heiter-Tattoo am Fuß?

Luigi Birofio (26) hat seine außergewöhnliche Freundschaft zu Mike Heiter (33) auf eindrucksvolle Weise zur Schau gestellt. In einer Instagram-Story zeigte der Reality-TV-Star, wie er sich das Stencil eines gemeinsamen Fotos von sich und Mike auf den Fuß setzen ließ. Die Vorlage zeigt einen innigen Moment der beiden, bei dem Mike Gigi von hinten umarmt. "Hab dir gesagt, ich tu es", schrieb Gigi dazu und ließ seine Fans rätseln, ob das Tattoo echt oder nur ein Scherz ist.

Mike scheint von Gigis mutiger Aktion begeistert zu sein und repostete die Story auf seinem eigenen Social-Media-Profil. Wenig später gab es dann die Auflösung: Der Villa der Versuchung-Teilnehmer hat tatsächlich ein brandneues Tattoo auf seinem Fuß. Bei diesem handelt es sich aber nicht um eines seines Kumpels Mike, sondern des beliebten Animes "Dragon Ball". Statt ihm und Mike ziert der Drache Shenlong nun den Körper des Influencers.

Mike und Gigi sind bekannte Gesichter in der deutschen Reality-TV-Branche. Beide verbindet schon seit einigen Jahren eine gute Freundschaft. Der Partner von Leyla Lahouar (29) reiste Anfang 2023 sogar als Begleitperson für Gigi nach Australien. Denn damals nahm dieser am Dschungelcamp teil. Ein Jahr später ging es auch für Mike in den Urwald und er lernte seine heutige Ehefrau Leyla näher kennen.

Instagram / gigibirofio Mike Heiter und Luigi Birofio

Instagram / gigibirofio Gigi Birofios Fuß

Instagram / gigibirofio Mike Heiter und Luigi Birofio

