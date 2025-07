Justin Bieber teilt niedliche Fotos mit Sohnemann Jack Blues

Justin Bieber (31) lässt seine Fans an besonderen Vater-Sohn-Momenten teilhaben und teilte am Sonntag auf Instagram neue Fotos mit seinem elf Monate alten Sohn Jack Blues. Auf den Bildern sitzt der Sänger an einem Tisch, gekleidet in ein graues Oberteil und mit pinker Sonnenbrille, während der kleine Jack neben ihm zu sehen ist. Das Gesicht des Kindes wird dabei nicht gezeigt, jedoch fällt sein goldenes Haar sofort ins Auge. "Justin und Mini-Justin", kommentierte ein Fan. Andere mutmaßten, dass der Kleine seinem berühmten Vater wohl wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Die Fotos sind nicht die ersten Einblicke, die Justin von seinem Familienleben gibt. Bereits zuvor hatte der Sänger Bilder mit seinem Sohn gepostet, darunter Aufnahmen während Musik-Sessions und Spielstunden im Freien. Auch auf einer Italienreise zeigte sich Justin jüngst mit Hailey Bieber (28) entspannt am Strand. Seine Frau teilte kürzlich ebenfalls ein paar private Momente, als sie und der Sänger während eines gemeinsamen Minigolf-Spiels knutschten.

Das Paar, das sich 2018 verlobte und ein Jahr später heiratete, hat sich bisher eher zurückhaltend gezeigt, wenn es um sein Familienleben mit Jack geht. Hailey, die als Model international bekannt ist, betonte, wie wichtig ihr die Privatsphäre ihres Sohnes ist. Der kleine Jack soll eine möglichst unbeschwerte Kindheit erleben dürfen. Gegenüber Vogue Italia lobt sie Justin zudem als "außergewöhnlichen Vater."

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Jack Blues, Juli 2025

Instagram / lilbieber Jack Blues und Justin Bieber, Juli 2025

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz