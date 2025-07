Beim Shooting: Lulu Lewe präsentiert stolz ihren Babybauch

Lulu Lewe, bekannt aus Let's Dance und als Sängerin, hat kürzlich ihren Babybauch in einem professionellen Shooting in Szene gesetzt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bastian Scheibe, mit dem sie seit 2019 verheiratet ist, ließ sie Aufnahmen für das Magazin Bunte machen. Die Bilder zeigen Lulu in vertrauter Atmosphäre – mal posiert sie auf einem Bett mit ihrem Mann, mal genießt sie entspannt ein Stück Wassermelone in der Maske. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie Einblicke hinter die Kulissen. Die 33-Jährige strahlt vor Stolz und zeigt sich überglücklich über die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes.

Nachdem bereits Gerüchte über Lulus Babyglück laut geworden waren, bestätigte die hübsche Blondine die freudigen Neuigkeiten erst vor wenigen Tagen offiziell gegenüber dem Magazin. "Das war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir das Wort 'schwanger' gelesen haben. Wir haben vor Freude geweint", schwärmte die werdende Mutter voller Vorfreude auf ihr kleines Wunder. Weitere Details behielt die Musikerin aber noch für sich.

Für Lulu, die aus einer großen Familie stammt, ist der baldige Nachwuchs ein weiterer Höhepunkt in ihrem Leben. Als jüngere Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) und Anna-Maria Ferchichi (43), der Frau von Rapper Bushido (46), ist Lulu Teil einer kinderreichen Familie. Während Sarah selbst vierfache Mutter ist, zieht Anna-Maria ihre acht Kinder groß. Nun wird Lulu die Nächste, die ihre Familie erweitert. Der baldige neue Erdenbürger wird somit das 16. Enkelkind für Großmutter Soraya Lewe-Tacke sein.

Instagram / lvlv.mvsic Musikerin Lulu Lewe, Juli 2025

Instagram / lvlv.mvsic Bastian Scheibe und Lulu Lewe, Juli 2025

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe mit Bastian Scheibe, Juli 2025