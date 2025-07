So geht es nach der Sommerpause bei "Sturm der Liebe" weiter

Die beliebte ARD-Telenovela Sturm der Liebe kehrt nach ihrer obligatorischen Sommerpause schon bald wieder zurück. Ab dem 1. September dürfen sich Fans wieder täglich um 15:10 Uhr auf frische Episoden freuen. Die Rückkehr in Folge 4448 bringt zahlreiche emotionale Entwicklungen mit sich, wie die ARD-Programmvorschau zeigt: Maxi Saalfeld schreibt Henry Sydow einen tiefgründigen Brief, krempelt damit jedoch nicht das Schicksal um, denn zunächst bleibt die ersehnte Antwort seines Herzens aus. Doch ein zufälliges Treffen am Wunschbrunnen könnte die zarte Annäherung zwischen den beiden beleben. Parallel dazu steht Greta Bergmann vor einer schweren Entscheidung: Zwischen Familienglück und beruflichem Traum wählt sie ihre kleine Familie, was zu Spannungen mit ihrem Partner Miro Falk führt.

Fans dürfen sich auch auf andere aufregende Handlungsstränge freuen. Besonders mysteriös wird es bei Neuzugang Anja Rogalski, die es auf eine kleine Figur aus dem Amazonasgebiet abgesehen hat. Um das gute Stück zu finden, durchsucht die Schwester von Dr. Yannick Rudloff die Wohnung von Michael Niederbühl – nur um ernüchtert festzustellen: Der ehemalige Orthopäde hat die von ihr gesuchte Figur schon längst verschenkt.

Ab Oktober läutet eine neue Staffel frischen Wind ein, in der das nächste Traumpaar der Serie das Publikum verzaubern soll. Welche neuen Geschichten und Figuren den Fürstenhof beleben werden, hält die ARD allerdings noch geheim. Wer nicht so lange warten möchte, hat weiterhin die Möglichkeit, in der ARD Mediathek alte Folgen anzuschauen, die bis zu sechs Monate nach Ausstrahlung abrufbar bleiben.

ARD/Christof Arnold Henry Sydow (Elias Reichelt) und Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) in "Sturm der Liebe"

ARD/WDR/Christof Arnold Greta Bergmann (Laura Osswald) in "Sturm der Liebe"

ARD/Mandfred Laemmerer Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

