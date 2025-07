"Der Sommer, als ich schön wurde"-Zuschauerzahl explodiert

Die dritte und finale Staffel der Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" flimmert aktuell wöchentlich über die Bildschirme und scheint richtig gut anzukommen. So konnte der Serienhit innerhalb der ersten sieben Tage beeindruckende 25 Millionen Zuschauer weltweit verzeichnen, laut bereitgestellten Daten von Amazon. Damit ist sie nicht nur die meistgesehene Serie auf der Plattform in dieser Zeit, sondern auch die Nummer eins unter den Serien bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Brasilien wird die Geschichte um Belly und die Fisher-Brüder sogar besonders gehypt.

Im Vergleich zur ersten Staffel hat sich die Zuschauerzahl gleich verdreifacht. Vernon Sanders, den Leiter von Global Television, Prime Video und Amazon MGM Studios, wunderte das gar nicht. "Ich denke, es liegt wirklich an Jenny und dieser unglaublichen Besetzung und dem unglaublichen Team, das sie zusammengestellt haben", erklärte er gegenüber Deadline. Die Buchreihe von Jenny Han (44) ist bereits seit einiger Zeit auf dem Markt. Doch auch in den vergangenen Jahren haben noch mehr Menschen die Romane gelesen – auch dank der Serie. Dass die dritte Staffel so gut ankommt, freut die Autorin sehr. "Zu sehen, wie 'Der Sommer, als ich schön wurde' Millionen von Menschen begeistert hat [...] – ist alles, was ich mir erhofft hatte und mehr", erklärte sie in einem Statement.

Die Story von "Der Sommer, als ich schön wurde" dreht sich um Belly Conklin und ihr Liebesdreieck mit den beiden Brüdern Conrad und Jeremiah Fisher, die eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen. Im Unterschied zum Buch bietet die Serie einige Veränderungen – die beispielsweise Susannahs Krebserkrankung oder Jeremiahs Seitensprung betreffen. Diese Anpassungen haben dazu beigetragen, der Serie frischen Charme zu verleihen und ein breites Publikum anzusprechen. Die Hauptdarsteller Lola Tung (22), Christopher Briney (27) und Gavin Casalegno (25) tragen ebenfalls zur starken Verbindung zwischen Zuschauern und der gefeierten Coming-of-Age-Geschichte bei.

Erika Doss / Prime Video Christopher Briney in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno in New York City, 2023

Erika Doss / Prime Video Gavin Casalegno und Lola Tung in "Der Sommer, als ich schön wurde"-Staffel drei