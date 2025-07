Martha Stewarts Geheimnis: Dieses Produkt hält sie so jung

Martha Stewart (83) hat mit ihren beeindruckenden 83 Jahren ein jugendliches Aussehen, das viele bewundern. In ihrem Podcast "The Martha Stewart Podcast" verriet die Unternehmerin, dass sie auf ein bestimmtes Produkt schwört, um ihre Haut zu schützen und frisch zu halten. Ihr täglicher Begleiter ist ihr getönter, mineralischer Sonnenschutz. "Es funktioniert wirklich, und es sieht aus, als hätte man ein bisschen Make-up aufgetragen", sagte Martha im Gespräch mit ihrem Dermatologen Dr. Dan Belkin. Sie mischt die Creme mit etwas Serum, um sie zu verdünnen, und betonte: "Ich verlasse das Haus morgens niemals ohne dieses Produkt."

Die 83-Jährige hat in den letzten Jahren viele Komplimente für ihr strahlendes Aussehen erhalten. Sie offenbarte in einem Interview mit Vogue, dass sie sogar ungeschminkt für die "Today Show" fotografiert wurde: "Ich hatte überhaupt kein Make-up drauf außer Sonnencreme, und ich sah wirklich gut aus." Die Wirkung von täglichem Sonnenschutz wird auch von Experten hervorgehoben. Die klinische Leiterin von Face The Future, Kimberley Medd, erklärte gegenüber Hello!, dass SPF der Schlüssel zu gesunder, jugendlicher Haut ist, da UVA-Strahlen das ganze Jahr über präsent sind und zur Hautalterung beitragen.

Neben Sonnenschutz setzt die Lifestyle-Ikone auch auf luxuriöse Beauty-Behandlungen. Kürzlich teilte sie ein Video auf Instagram, in dem sie sich eine Laserbehandlung gönnte, und kommentierte das Ergebnis begeistert mit "Wow ist alles, was ich sagen kann!". Martha, die durch ihre Karriere als Unternehmerin, Designerin und Kochbuchautorin berühmt wurde, zeigt, dass sie für ihre Fans auch im Bereich Schönheit zur Inspiration wird.

