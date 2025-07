Brittany Cartwright packt aus über Beziehung zu ihrem Ex Jax

Brittany Cartwright (36) und Jax Taylor (46), bekannt aus der Reality-TV-Dokuserie "The Valley", stecken mitten in einer turbulenten Scheidung, die sich ungewöhnlich lange hinzieht. Wie Brittany kürzlich in der Sendung "Watch What Happens Live" verriet, hätten beide Ex-Partner es versäumt, rechtzeitig alle erforderlichen Unterlagen einzureichen, sodass der Scheidungsprozess erneut verschoben wurde. Erst am 15. Oktober soll die Ehe endgültig beendet sein. Brittany beschrieb die aktuelle Beziehung zu Jax als "schrecklich" und betonte, dass zwischen ihnen "kein Vertrauen" besteht. Obwohl der ehemalige Barkeeper Jax seinen Weg im TV-Format künftig verlässt, sorgte ihre explosive Interaktion während der Staffel für viel Gesprächsstoff.

Im Mittelpunkt der Spannungen stehen nicht nur Uneinigkeiten über den Umgang mit ihrem gemeinsamen Sohn Cruz, sondern auch heftige Vorwürfe, die Brittany gegen Jax erhebt. Dieser habe laut ihrer Aussage seit ihrer Trennung weder einen finanziellen Beitrag zu Cruz' Versorgung geleistet noch regelmäßig therapeutische Unterstützung gesucht. Auch die Zeit, die ihr vierjähriger Sohn mit seinem Vater verbringt, sei sehr begrenzt. So habe Cruz in den vergangenen fast zwei Jahren nur etwa zehn Nächte bei Jax verbracht. Trotz dieser Herausforderungen betont Brittany jedoch, wie sehr sie es genießt, rund um die Uhr für ihren Sohn da zu sein.

Brittany und Jax lernten sich während ihrer Zeit bei "Vanderpump Rules" kennen, wo ihre Beziehung erstmals öffentlich wurde. Die Ehe, die 2019 in einer aufwendigen Zeremonie begann, endete nach nur wenigen Jahren in einer Trennung, überschattet von diversen Konflikten und persönlichen Herausforderungen. Auch der Altersunterschied von neun Jahren und Jax' Probleme, sich voll auf das Familienleben einzulassen, rückten immer wieder in den Fokus. Trotz allem liegt Brittanys Fokus heute darauf, für ihren Sohn stark zu bleiben und das Beste aus ihrer Situation zu machen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie die Geschichte bei der kommenden Reunion von "The Valley" weitergeht.

Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright, Oktober 2018

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, Dezember 2024