Katharina Eisenblut hat in drei Monaten 21 Kilo verloren

Katharina Eisenblut (31) hat einen beeindruckenden persönlichen Meilenstein erreicht. Drei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat die Reality-TV-Darstellerin und Sängerin ganze 21 Kilogramm abgenommen. Dies verriet sie in ihrer Story auf Instagram, wo sie ihre gewonnene Disziplin stolz mit ihrer Community teilte: "Minus 21 Kilo in drei Monaten. Wollt ihr mehr Abnehmtipps? Was interessiert euch am meisten?" Zudem teilte die Musikerin ein Vorher-Nachher-Foto, das sie mit 77 Kilo vor drei Monaten und aktuellen 59 Kilo zeigt. Kurz darauf löschte sie den Schnappschuss jedoch.

Doch trotz des deutlichen Gewichtsverlusts kämpft Katharina weiterhin mit kleineren Rückschlägen – wie etwa einer Jeans, die sich immer noch weigert, richtig zu passen. In einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Video dokumentierte sie humorvoll die Problematik mit der störrischen Hose. Sie teilte frustriert, aber auch selbstironisch mit: "Heute ist der 22. Juli 2025 und was soll ich sagen… Ich passe immer noch nicht in meine Hose. Hello? Ich hab 20 Kilo abgenommen!"

Bereits in der Vergangenheit sprach die Sängerin offen darüber, wie sehr ihre körperlichen Veränderungen nach der Geburt sie herausforderten. Schon kurz nach der Entbindung hatte sie das Ziel formuliert, einiges an Gewicht verlieren zu wollen und betonte, dass sie dazu vorrangig auf Sport und eine angepasste Ernährung setzen wolle. Im Mai setzte die frühere DSDS-Kandidatin zwölf Kilo weniger an – dies scheint sie nun mit Bravour gemeistert zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Collage: Katharina Eisenbluts Gewichtsverlust, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, 2025