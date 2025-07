Warum die Queen gegen Herzogin Meghans Hochzeitskleid war

Herzogin Meghan (43) hat bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (40) 2018 in einem eleganten weißen Brautkleid von Givenchy beeindruckt. Doch wie nun bekannt wurde, löste die Farbwahl des Kleides bei Königin Elizabeth II. (✝96), die bereits von der Hochzeitsplanung im Allgemeinen verärgert war, angeblich Stirnrunzeln aus – das berichtet das Magazin Daily Mail. Für eine geschiedene Frau, so die verstorbene Monarchin, sei ein Kleid, das so rein und unschuldig wirke, "nicht angemessen". Diese Einschätzung teilte Maddison May Brudenell, eine Cousine von Prinz William (43), die in einem Interview verriet, dass sie bei ihrer eigenen zweiten Hochzeit mit ähnlicher Kritik in der Familie konfrontiert war.

Maddison, deren Urgroßvater der Onkel von König Charles (76) war, heiratete im letzten November in einem maßgeschneiderten weißen Kleid den Kanadier Bret Kapetanov. Ihre Mutter, Edwina Hicks, habe ihr damals deutlich gemacht, dass ein solches Kleid für eine kirchliche Trauung unpassend sein könne. "Es war ein schmerzhaftes Gespräch, aber ich respektierte ihre Meinung", sagte das Model und fügte hinzu: "Am Ende hat meine Mutter meinen Stil akzeptiert und meine Entscheidung unterstützt." Maddison erklärte, ihr Kleid habe viele individuelle Details gehabt, die ihre Persönlichkeit widerspiegelten, nicht die Erwartungen anderer an sie.

Die Diskussion um die Farbwahl von Brautkleidern reicht weit in die Geschichte zurück. Traditionell wird Weiß mit Reinheit und Unschuld assoziiert, was es für geschiedene Bräute kontrovers machen kann. Für Meghan, die vor ihrer Ehe mit Harry bereits verheiratet war, war es dennoch eine bewusste Entscheidung, die ihrer oft kritisierten Beziehung zur königlichen Familie eine weitere Facette hinzufügt. Solche Entscheidungen sind nicht ungewöhnlich in Familien, doch wenn prominente Royals involviert sind, bewegen sie nicht nur Herzen, sondern auch immer die Medienwelt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2024

Getty Images Queen Elizabeth im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit 2018