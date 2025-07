"Alles was zählt"-Star Jörg Rohde wird zum ersten Mal Vater

Jörg Rohde (41) und seine Frau Nathalie verkünden süße Neuigkeiten: Der Alles was zählt-Star und seine Liebste erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Dass sie in freudiger Erwartung sind, verkündet Jörg auf Instagram. "Hallo, kleines Wunder!", freut er sich zu zwei niedlichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Nathalies Babybauch und die Freude des Paares auf das kommende Familienmitglied in Szene setzen. Süßes Detail: Auf einem der Bilder küsst Jörg liebevoll seine Frau, während sie sich an den Händen halten.

Nicht nur die Fans, sondern auch viele Kollegen reagieren begeistert auf die Baby-News. Schauspieler Francisco Medina (48) freut sich mit den beiden werdenden Eltern – er selbst wurde erst vor Kurzem Vater von Zwillingen. Auch Tatjana Clasing (61) und Sıla Sahin-Radlinger (39) gehören zu den Gratulanten. "Herzlichen Glückwunsch, ihr drei Süßen", sendet Cheyenne Pahde (30) ihnen ebenfalls Glückwünsche. Jörg gilt mittlerweile als echtes "Alles was zählt"-Urgestein – bereits seit November 2009 verkörpert er die Rolle des Ben Steinkamp in der RTL-Dailysoap.

Jörg und Nathalie sind bereits seit sieben Jahren zusammen. Im September 2020 gaben sich die beiden schließlich erst standesamtlich das Jawort und zwei Monate später feierten sie ihre Hochzeit noch einmal etwas größer – somit feiern sie dieses Jahr bereits ihren fünften Hochzeitstag. Zu ihrer Vermählung gaben sie damals nicht viele Details preis. Dafür teilten sie aber einen Schnappschuss, der sie überglücklich als Braut und Bräutigam zeigte. Nathalies Schwangerschaft krönt ihre Liebe nun.

Anzeige Anzeige

Instagram / der_rohde_ Jörg Rohde und sein Frau Nathalie, September 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Jörg Rohde, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / der_rohde_ Jörg Rohde und sein Frau Nathalie, Juli 2022