Dave Franco schwärmte als Kind für diese Hollywood-Ikone

Dave Franco (40) hat kürzlich ein unerwartetes Geständnis gemacht: Die erste prominente Frau, für die er als Kind schwärmte, war die britische Schauspielerin Helen Mirren (80). Die überraschende Offenbarung machte der Schauspieler während seines Auftritts in der Show "Hot Ones Versus", wo er sich gemeinsam mit seiner Frau Alison Brie (42) ultrascharfen Chicken Wings stellte. Als Alison von der ungewöhnlichen Wahl ihres Mannes hörte, konnte sie ihre Verwunderung kaum verbergen: "Helen Mirren war dein erster Kindheitscrush?", fragte sie lachend. Dave verteidigte seine Wahl mit den Worten: "Man kann Helen Mirren nichts anhaben – sie ist einfach hinreißend." Zunächst hatte er Jennifer Love Hewitt (46) aufgeschrieben, änderte seine Antwort aber schließlich zugunsten der dreifachen Oscar-Gewinnerin.

Doch damit nicht genug der Überraschungen: Während desselben Auftritts sprach das Ehepaar auch über gemeinsame berufliche Projekte. Die beiden spielen in dem kommenden Horrorfilm "Together" ein dysfunktionales, voneinander abhängiges Paar, das in einer ländlichen Umgebung auf eine übernatürliche Bedrohung trifft. Laut Alison hatte die gemeinsame Arbeit am Film Auswirkungen auf ihre Beziehung: "Wir haben erkannt, dass wir vielleicht doch abhängiger voneinander sind, als wir dachten." Mit einem Augenzwinkern ergänzte Dave: "Der Film hat uns noch ein Stückchen mehr zusammenrücken lassen." Die Dreharbeiten schienen eine spannende Dynamik in ihre Ehe zu bringen, die seit ihrer Hochzeit 2017 intakt ist.

Helen, die 2018 von Queen Elizabeth II. (✝96) in den Adelsstand erhoben wurde, ist längst eine Ikone der Filmwelt. Mit einer jahrzehntelangen Karriere, die zahlreiche Auszeichnungen umfasst, steht sie seit jeher für Eleganz und außergewöhnliches Talent. Es überrascht vielleicht nicht, dass Dave, der als Teenager offenbar einen Blick für starke Frauen entwickelte, ausgerechnet in ihr ein Vorbild fand. Helen selbst äußerte sich bisher nicht zu der charmanten Enthüllung ihres deutlich jüngeren Schauspielkollegen, doch bleibt zu hoffen, dass sie dies vielleicht mit ihrem legendären Sinn für Humor aufgreift.

Getty Images Dave Franco auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Helen Mirren, Scauspielerin

Getty Images Dave Franco und Alison Brie im Juni 2020