So sehr kämpft Katie Thurston mit ihrer Krebserkrankung

Katie Thurston spricht offen über ihre momentanen Herausforderungen: Die ehemalige Bachelorette thematisiert auf ihrem Boobie Broadcast Channel die vielen Schwierigkeiten, mit denen sie im Kampf gegen Brustkrebs im vierten Stadium umgehen müsse. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeff Arcuri, der sie während dieser turbulenten Zeit unterstützt, erlebe sie derzeit viele belastende Symptome und spricht von "Dingen, die man als Krebspatientin nicht sieht". Besonders Gehirnnebel und ständige Müdigkeit würden ihr zu schaffen machen, was sie das Gefühl haben lasse, dass sie "sich verschlechtert". Trotz aller Strapazen gibt sie an, dass ihr persönlicher Weg mit der Krankheit gerade erst beginne – der erste wichtige Kontrollscan stehe noch bevor.

In ihrer Aufzählung auf Social Media nennt Katie neben körperlichen Beschwerden viele emotionale Aspekte wie Angst, Schlaflosigkeit, Depressionen, Menopause, Einsamkeit und Trauer. Besonders ihre Erfahrung mit medizinischem Trauma und Unfruchtbarkeit machen ihr laut eigener Aussage zu schaffen. In einem emotionalen Interview mit Emmanuel Acho berichtete sie unter Tränen, dass für sie vor allem die Einsamkeit das Schwierigste sei. Da ihr Mann Jeff beruflich viel reise und im Sommer sogar international unterwegs sein werde, fühle sich die Reality-TV-Bekanntheit häufig allein. Gerade in diesen Momenten schätze sie ihre Online-Community besonders und ziehe Kraft aus den Nachrichten anderer Betroffener.

Abseits der Kamera zeigt Katie sich privat stets als ausgesprochen offen und nahbar. Schon zu Zeiten ihrer TV-Karriere nutzte sie soziale Medien, um authentisch über ihre Gefühle und Erlebnisse zu berichten und wurde dafür von ihren Fans geschätzt. Nun helfen ihr vor allem die Rückmeldungen anderer Krebsüberlebender, die ihr mit ihren eigenen Geschichten Mut machen. "Es gibt mir Hoffnung", sagte sie in dem Interview mit Emmanuel, nachdem ein ehemaliger Patient ihr von ähnlichen Erfahrungen berichtet habe. Katie scheint sich mit den Veränderungen zu arrangieren: "Ich bin oft müde und kämpfe nicht mehr dagegen an", reflektierte das Reality-Sternchen. "Ich schlafe einfach, wenn ich es brauche. Ich erhole mich körperlich und geistig von allem."

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und US-Bachelorette Katie Thurston

Anzeige Anzeige

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025

Anzeige Anzeige