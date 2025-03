Im Krebskampf: Katie Thurston hat nun ihren Jeff geheiratet

Katie Thurston, bekannt aus der amerikanischen Version von Die Bachelorette, hat über das Wochenende ihren Partner, den Comedian Jeff Arcuri, geheiratet. Die intime Zeremonie fand am Samstag, dem 22. März, im Garten ihres gemeinsamen Zuhauses statt. Das frisch vermählte Paar plant, eine größere Feier nachzuholen, sobald Katie ihre aktuelle Krebserkrankung überwunden hat. Die Hochzeit hatten sie kurzfristig vorgezogen, da Katie bereits in wenigen Tagen mit ihrer Chemotherapie beginnen wird. "Ich möchte zeigen, dass ich in guten und in schlechten Zeiten für sie da bin", sagte Jeff im Interview mit dem Magazin Us Weekly.

Der Entschluss, die Hochzeit vorzuziehen, zeugt von der besonderen Verbindung der beiden. Sie hatten sich erst im vergangenen September nach vier Monaten Beziehung verlobt. Jeff erklärte gegenüber dem Magazin, er wolle an Katies Seite stehen und in allen Situationen als ihr Ehemann auftreten können. "Ich möchte im Krankenhaus sagen können: 'Meine Frau ist da drin.' Das hat mehr Kraft", so der Comedian. Die Feier soll im kleinen Rahmen bewusst schlicht gehalten worden sein. Die Gäste reisten aus Michigan und Washington State an, um den emotionalen Tag zu begleiten, der mit einem gemeinsamen Dinner bei Da Andrea in New York abgeschlossen wurde.

Katie hatte erst kürzlich ihre Diagnose Brustkrebs im dritten Stadium öffentlich gemacht und sich seitdem einer intensiven Behandlung gewidmet. Vor der Hochzeit unterzog sie sich mehreren IVF-Behandlungen, um sich aufgrund der Fruchtbarkeitsrisiken der Krebstherapie die Option auf Kinder zu sichern. "Wir wussten, dass wir irgendwann eine Familie wollen, also haben wir uns die Zeit genommen", erklärte Katie, die kürzlich auch darüber gesprochen hatte, vor ihrer Beziehung mit Jeff gar keine Kinder in Betracht gezogen zu haben.

Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und Katie Thurston, US-Bachelorette

Getty Images Katie Thurston, US-Bachelorette

