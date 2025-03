Stadium vier: Katie Thurstons Krebs hat sich ausgebreitet

Katie Thurston hat offenbar, dass sie jetzt an Brustkrebs im vierten Stadium leidet. In einem emotionalen Instagram-Post teilte die ehemalige US-Bachelorette mit, dass die Krankheit bereits auf ihre Leber übergegriffen hat. "Nach Tagen des Wartens habe ich heute die Bestätigung erhalten, dass mein Brustkrebs sich auf die Leber ausgebreitet hat", schrieb sie. Trotz der gravierenden Diagnose gab sie an, optimistisch zu bleiben. Die schlechten Nachrichten bekommt die Reality-TV-Persönlichkeit kurz nach ihrer Hochzeit mit dem Comedian Jeff Arcuri.

Katie, die seit Februar gegen den Krebs kämpft, erklärte, dass die betroffenen Stellen in ihrer Leber verhältnismäßig klein und frühzeitig entdeckt worden seien. Sie stimmte einer neuen Behandlungsstrategie zu, die unter anderem Chemotherapie umfasst und am kommenden Dienstag starten soll. Dennoch betonte Katie, dass sie zuversichtlich in die Zukunft blicke, auch wenn der Weg nicht einfach werde. Währenddessen erhält sie immense Unterstützung von ihren Fans und aus ihrem privaten Umfeld. Auch ihr Ehemann Jeff kommentierte den Beitrag mit liebevollen Worten: "Du bist die stärkste Frau, die ich kenne. Wir schaffen das zusammen."

Katie ist seit ihrer Brustkrebsdiagnose Anfang des Jahres offen mit ihrer Geschichte umgegangen und hat ihre Fans regelmäßig über den Fortschritt ihrer Behandlung informiert. Bereits im Februar sprach sie in einer emotionalen Nachricht über die ersten Schwierigkeiten, die die Erkrankung mit sich brachte, aber auch über die Stärke, die sie aus der Unterstützung ihres Partners zieht. Gemeinsam entschieden sie damals, ihre Hochzeit vorzuziehen, um den gemeinsamen Weg in dieser schweren Zeit offiziell zu machen.

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

