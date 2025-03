Stadium vier? So steht es um die krebskranke Katie Thurston

Katie Thurston, die ehemalige US-Bachelorette, hat ein Update zu ihrer Krebsbehandlung gegeben. Sie teilte am Montag auf Instagram mit, dass ihre Behandlung vorerst pausiert werden muss, nachdem Ärzte zwei Auffälligkeiten an ihrer Leber entdeckt haben. Eine Biopsie ist diese Woche geplant, um genauer zu untersuchen, ob es sich dabei um Metastasen handelt. "Das würde mich in Stadium vier bringen", schrieb Katie und suchte in ihrer Instagram-Story den Austausch mit anderen Betroffenen. Erst zwei Tage vor dieser Nachricht hatte sie ihren Partner, den Comedian Jeff Arcuri, in einer kleinen Zeremonie im Garten ihres gemeinsamen Zuhauses geheiratet.

In einer weiteren Nachricht an ihre Fans auf ihrem Kanal Boobie Broadcast sprach Katie offen über ihre Emotionen und die Schwierigkeiten, die mit der Diagnose und Behandlung einhergehen. Sie fühle sich manchmal "nicht mutig genug" und berichtete, wie schwer ihr besonders die Injektionen innerhalb eines klinischen Studienprogramms fallen. "Ich habe vorher um Eis gebeten, und das hat geholfen", erinnerte sie sich und fügte hinzu, dass sie sich geweigert habe, die Nadel anzusehen, als sie erfahren habe, "dass sie so groß ist". Neben ihren Behandlungen versuchen sie und Jeff, jeden Moment miteinander zu genießen. Ihre Flitterwochen verbrachten die beiden – mit Mocktails anstoßend – im Krankenhaus.

Katie hatte im Februar erstmals öffentlich über ihre Brustkrebsdiagnose im Stadium drei gesprochen und seitdem offen ihre Reise mit ihren Followern geteilt. Bekannt wurde die frühere Reality-Darstellerin 2021 durch ihre Teilnahme an der Show "The Bachelor" und danach als "Bachelorette". Ihr Partner Jeff unterstützt sie bei jedem Schritt. Gegenüber Us Weekly hatte er in einem Interview erklärt, dass die Krebserkrankung ihre Beziehung nur stärker gemacht habe und sie deshalb die Hochzeit vorgezogen hätten. Seine frisch angetraute Frau betonte indes, dass seine "selbstlose Liebe" ihr in dieser schwierigen Zeit Hoffnung gebe. Gemeinsam haben die beiden sich vorgenommen, die Krankheit als Team zu bekämpfen. "Ich bin bereit zu kämpfen", hatte Katie seit ihrer Diagnose immer wieder betont – eine Botschaft, die auch jetzt noch aktuell zu sein scheint.

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston postet ein Bild von sich auf Instagram, März 2025

