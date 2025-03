Flecken auf Leber: Katie Thurstons Krebsbehandlung ruht

Katie Thurston, bekannt aus den US-TV-Shows The Bachelor und The Bachelorette, muss ihre Brustkrebsbehandlung vorübergehend pausieren. Grund dafür seien auffällige Befunde an ihrer Leber, die weitere Untersuchungen erfordern, erklärte sie jetzt via Instagram. Erst im Februar hatte die 34-Jährige ihre Diagnose öffentlich gemacht und war seitdem in Behandlung. Sowohl ihr Ehemann, der Comedian Jeff Arcuri, als auch ihre Fans stehen ihr laut ihren Social-Media-Statements unterstützend zur Seite.

Die Pause ihrer Behandlung bedeutet jedoch keinesfalls einen Stillstand. Katie erklärte weiter, wie wichtig es sei, erst alle Befunde abzuwarten, bevor man mit den nächsten Schritten der Therapie fortfahren könne. Sie machte außerdem ihre Hoffnung deutlich, dass die aktuellen Ergebnisse nicht auf eine Ausbreitung des Krebses hindeuten. In einem emotionalen Gespräch im Podcast "The Ben and Ashley | Almost Famous" sprach Katie kürzlich ebenso offen über den bisherigen Verlauf ihrer Behandlung und die psychischen Herausforderungen. "Ich kämpfe immer noch, innerlich und äußerlich", verriet sie und fügte hinzu: "Mir geht es emotional nicht gut, wirklich nicht."

Trotz ihrer behandlungsbedingten Pause von der Öffentlichkeit nach den Realityshows zählt Katie weiterhin auf die Nähe zu ihrer Community, die sie als Inspirationsquelle beschreibt: "Es hilft, die Herausforderungen nicht alleine zu tragen", sagte sie kürzlich in einem Interview. Aktuell konzentriert sie sich darauf, ihre Fruchtbarkeit vor der weiteren Therapie zu sichern – ein Schritt, der aufgrund organisatorischer Hürden und verschiedener Arztwechsel besonders belastend ist.

Instagram / thekatiethurston Comedian Jeff Arcuri und Katie Thurston, US-Bachelorette-Bekanntheit

Getty Images Katie Thurston, US-Reality-TV-Star

