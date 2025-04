Katie Thurston plant trotz ihrer Krebserkrankung Nachwuchs

Reality-TV-Star Katie Thurston hat sich nun trotz ihrer fortgeschrittenen Krebsdiagnose entschieden, ihren Kinderwunsch mit ihrem Ehemann Jeff Arcuri weiterzuverfolgen. Die ehemalige Bachelorette gab auf Social Media bekannt, dass die beiden das Thema Familienplanung sehr ernst nehmen, auch wenn sie hierfür auf eine Leihmutter zurückgreifen müssen. "Jeff und ich sprachen über die Bedeutung meiner Gesundheit und darüber, dass eine Leihmutterschaft wahrscheinlich die beste Option für uns sein wird, wenn die Zeit gekommen ist", verriet Katie in ihrer Instagram-Story. Aufgrund ihrer Diagnose, bei der sich ihr Brustkrebs bereits auf die Leber ausgebreitet hat, hat sie zudem beschlossen, vor Beginn der Chemotherapie ihre Embryonen einzufrieren, um ihre Chancen auf eigenen Nachwuchs nicht zu gefährden.

Katie erklärte ihren Followern in einer Fragerunde, welche Schritte sie nun unternimmt, um ihre Fruchtbarkeit zu schützen. Sie beschrieb, dass sie ihre Eierstöcke medikamentös in einen ruhenden Zustand versetzen lässt, um sie vor den schädlichen Auswirkungen der Chemotherapie zu bewahren. Zusätzlich setzt sie auf die Behandlung mit Zoladex, einem Medikament, das sowohl das Wachstum hormonabhängiger Tumore hemmen als auch ihre Fruchtbarkeit erhalten kann. Trotz der Schwere ihrer Situation bewahrt Katie eine positive Haltung. Sie erinnerte daran, dass hinter medizinischen Entscheidungen oft persönliche Geschichten und Notwendigkeiten stehen, und forderte dazu auf, Prominente, die Unterstützung wie eine Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, nicht vorschnell zu verurteilen.

Die Diagnose hat das Leben von Katie und Jeff nachhaltig verändert. Erst vor Kurzem heiratete das Paar. Katie verriet, dass sie nach ihrer Genesung eine Reise nach Maui mit ihrem Mann nachholen möchte, da ihr geplanter Urlaub von der Krankheitsdiagnose überschattet wurde. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen findet Katie klare Worte zu den Veränderungen in ihrem Umfeld. Sie erklärte, dass ihre Krankheit ihr gezeigt hat, wer wirklich an ihrer Seite steht: "Nicht jeder ist dazu bestimmt, für immer in deinem Leben zu bleiben. Manche Menschen sind nur für eine gewisse Zeit da. Bedanke dich bei ihnen für ihre Zeit und blicke nach vorne."

Instagram / thekatiethurston Katie Thurston, März 2025

Instagram / thekatiethurston Jeff Arcuri und Katie Thurston, Dezember 2024

